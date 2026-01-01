Continue.dev hostimine

Loo Continue.deviga, juuruta oma rakendused Hostingeris

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
continue.dev hostimine

Üks kuutasu, varjatud tasusid pole

Vali oma töövoogudele sobiv pakett ja majuta Continue.dev-i enesekindlalt. Nautige usaldusväärset jõudlust, lihtsat seadistamist ja meie 30-päevast raha tagasi garantiid.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Saada oma loodu Continue.dev abil kiiremini kohale

Vii Continue.dev abil loodud lahendus prototüübist tootmiskeskkonda ilma töövoogu muutmata. Hostingeri Node.js majutus pakub teie rakendusele lihtsat teed kohalikust arendusest reaalajas keskkonda, et saaksite juurutada projekti, mida olete täiustanud, ja jätkata tööd tuttavas keskkonnas. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus Node.js jaoks loodud hallatud infrastruktuuril, millel on usaldusväärne tööaeg ja ruumi kasvava liiklusega toimetulekuks. See tähendab vähem aega serveri seadistamisele ja hooldusele ning rohkem aega funktsioonide tarnimisele ja toote täiustamisele.
continue.dev hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Continue.dev majutuse KKK

Saa vastused Continue.dev hostimisteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Continue.dev majutus on hallatud keskkond Continue.dev käitamiseks ja ühendamiseks teie rakenduste, tööriistade ja mudelipakkujatega. See aitab teil kiiremini juurutada ilma serveri seadistamise, värskenduste või põhihooldusega ise tegelemata.
VPS annab sulle serveri üle täieliku kontrolli, aga sina haldad seadistamist, turvalisust, skaleerimist ja värskendusi. Continue.dev majutus on lihtsam: see on teenuse jaoks eelkonfigureeritud, nii et saad kiiremini alustada ja vähem käsitsi tööd teha.
Jah. Continue.dev hostimine toetab privaatseid GitHubi repositooriume, nii et saate oma koodi turvaliselt ühendada ja sisemised projektid juurutamise ajal kaitstud hoida.
Paketid võivad sisaldada kasutusel põhinevaid ressursipiiranguid. Kui teie rakendus vajab rohkem mahtu, saate enne piirangute saavutamist uuendada, selle asemel et maksta ootamatuid ületustasusid.
Seadistamine on lihtne ja mõeldud tehnilistele kasutajatele. Kui kolite teisest hostist, saate oma projekti migreerida, ühendades oma hoidla, konfigureerides oma keskkonna ja juurutades selle vaid mõne sammuga.

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