Claude koodimajutus

Claude Code'iga loodud rakenduste juurutamine minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
claude koodimajutus

Claude Code'i veebimajutuse lihtne hinnakujundus

Juuruta Claude Code'i abil loodud rakendused usaldusväärsele majutusele. Iga pakett sisaldab 30-päevast rahatagastuse garantiid, nii et saad seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Vii Claude Code kiiremini tootmisse

Vii Claude Code'iga loodud rakendused ja prototüübid kohalikust arendusest tootmiskeskkonda ilma töövoogu muutmata. Tõsta oma Node.js projekt edasi ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja juurutamise eest, et sinu rakendus oleks kasutajate teenindamiseks valmis ilma täiendava seadistamiseta. Kui projekt on avaldatud, töötab see hallatud infrastruktuuril, mis on loodud stabiilse aktiivaja ja kasvuruumi tagamiseks. See tähendab vähem aega serverite hooldamisele ja rohkem aega juba tarnitud koodi ja funktsioonide täiustamisele.
claude code veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Claude'i koodimajutuse KKK

Hangi vastused Claude'i koodimajutusteenuste korduma kippuvatele küsimustele.
Claude Code veebimajutus tähendab Claude Code'iga loodud Node.js rakenduste juurutamist reaalajas serverisse, et teised saaksid neid kasutada. See on oluline, sest koodi genereerimine ei ole sama mis tootmiskeskkonna veebimajutus – sul on ikkagi vaja käituskeskkonda, protsesside haldust ja võrguühendust.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js-i, värskendusi ja rakenduste protsesse. Hostingeri Node.js-i majutuse puhul Claude Code'i veebimajutuse jaoks haldab platvorm serverikihi, nii et saad keskenduda rakenduste ja juurutamise voole süsteemi administreerimise asemel.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta valitud harust. Värskendusi saab samast repositooriumist hankida ilma koodi avalikustamata.
Sinu paketil on fikseeritud ressursipiirangud ja kui liiklus ületab need, võib rakendus aeglustuda või vajada suuremat paketti. Me ei lisa lisakülastuste eest ootamatuid ületustasusid, kuid peaksid paketti uuendama enne, kui pidev suur koormus jõudlust mõjutab.
Lükka projekt GitHubi, ühenda repositoorium ja juuruta see Hostingeris. Kui kolid teisest majutusest, värskenda kõiki keskkonnamuutujaid ja domeeni seadeid ning testi rakendust pärast esimest juurutamist.

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