Bolt.new ideest reaalajas rakenduseni

Vii Bolt.new'is loodud rakendus või veebisait prototüübist tootmisse ilma töövoogu muutmata. Hostingeri Node.js-i majutus pakub teile lihtsat viisi oma projekti juurutamiseks, nii et saate liikuda genereeritud koodist reaalajas rakenduseni väiksema seadistusega. Kui see on avaldatud, töötab teie rakendus Node.js-i jaoks loodud hallatud infrastruktuuril, kus tööaja ja skaleerimise eest hoolitsete teie eest. See tähendab vähem aega serveri hooldusele ja rohkem aega toote täiustamisele, mida teie kasutajad tegelikult näevad.