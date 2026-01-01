Base44 ideest reaalajas rakenduseni, kiiresti

Vii Base44 abil loodud rakendused ja prototüübid ideest reaalajas juurutamiseni ilma oma töömeetodeid muutmata. Hostingeri Node.js veebimajutus pakub sulle lihtsat teed tootmiskeskkonda, nii et sinu projekt saab liikuda kohalikust keskkonnast edasi seadistusse, mis on valmis päris kasutajatele. Kui see on käivitatud, jääb sinu rakendus hallatud infrastruktuurile, kus tööaja ja skaleerimise eest hoolitsed sina ise. See tähendab vähem aega serveriülesannetega tegelemiseks ja rohkem aega funktsioonide täiustamiseks, vigade parandamiseks ja värskenduste saatmiseks.