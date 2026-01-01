Base44 veebimajutus

Base44 abil loodud rakenduste juurutamine minutitega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
base44 veebimajutus

Lihtne hinnakujundus Base44 veebimajutusele

Juuruta Base44 abil loodud rakendused usaldusväärsele majutusele. Iga pakett sisaldab meie 30-päevast rahatagastuse garantiid, et saaksid seda enesekindlalt proovida.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Base44 ideest reaalajas rakenduseni, kiiresti

Vii Base44 abil loodud rakendused ja prototüübid ideest reaalajas juurutamiseni ilma oma töömeetodeid muutmata. Hostingeri Node.js veebimajutus pakub sulle lihtsat teed tootmiskeskkonda, nii et sinu projekt saab liikuda kohalikust keskkonnast edasi seadistusse, mis on valmis päris kasutajatele. Kui see on käivitatud, jääb sinu rakendus hallatud infrastruktuurile, kus tööaja ja skaleerimise eest hoolitsed sina ise. See tähendab vähem aega serveriülesannetega tegelemiseks ja rohkem aega funktsioonide täiustamiseks, vigade parandamiseks ja värskenduste saatmiseks.
base44 veebimajutus

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Base44 veebimajutuse KKK

Saa vastused Base44 majutusteenuste korduma kippuvatele küsimustele.
See tähendab Base44 abil loodud Node.js rakenduse juurutamist reaalajas serverisse, et kasutajad saaksid sellele ligi pääseda. Base44 veebimajutus on oluline, kuna sinu rakendus vajab tootmiskeskkonda, avalikku URL-i ja hallatud infrastruktuuri väljaspool sinu kohalikku masinat.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsessihaldurit, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js veebimajutusega tehakse need serveriülesanded sinu eest ära, et saaksid keskenduda Base44 abil loodud rakendusele.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, anna juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see harust, mida soovid käivitada. Seejärel saab värskendusi juurutada samast repositooriumist, kust sa muudatusi edastad.
Kui sinu rakendus ületab kaasasolevate ressursside mahu, võib jõudlus aeglustuda ja sul võib vaja minna kallimat paketti. Me ei varja Node.js-i veebimajutuse ületustasusid, seega kontrolli enne avaldamist oma paketi piiranguid, kui eeldad liikluse järsku suurenemist.
Laadi rakendus oma GitHubi hoidlast üles või laadi üles projektifailid, seejärel määra keskkonnamuutujad ja käsk „Start“ Hostingeris. Kui kolid teisest majutusest, suuna oma domeen pärast kinnitamist uude rakendusse.

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