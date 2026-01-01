Loodud Angulari rakenduste jõudluse jaoks

Juurutage oma Angular rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava serveri seadistamiseta. Edastage oma projekti ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja juurutamise eest, et teie loodud sait või rakendus avaldataks väiksema hõõrdumisega. Teie rakendus töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud jääma usaldusväärseks ka liikluse muutudes, nii et kulutate vähem aega hooldusele ja rohkem aega värskenduste saatmisele. See annab teile lihtsama tee koodist tootmisse, kusjuures hosting jääb jalust ära.