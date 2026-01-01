Nurgapõhine hostimine

Juurutage Angular rakendusi Node.js hostinguga, mis skaleerub koos teiega

Tasuta domeen üheks aastaks
Tasuta ärimeil 1 aastaks
Tasuta hallatavad SSL-id
Alates3,99/kuus
Alusta KOHE
30-päevane rahatagastuse garantii
nurgeline hostimine

Lihtne hinnakujundus Angular hostingu jaoks

Majuta oma Angulari rakendust usaldusväärsel tootmiskeskkonnaks loodud infrastruktuuril. Kui see ei sobi, annab meie 30-päevane raha tagasi garantii sulle meelerahu.
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Populaarseim
79% allahindlust
Business
Veelgi tööriistu ja jõudlust kasvamiseks
18,99
3,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 191,52 € (tavahind 911,52 €). Hind uuendamisel 16,99 €/kuus.
5 Veebirakendused
50 veebisaidid
2 CPU tuuma
3 GB RAMi
50 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
5 postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Business paketi eelised:

Pistik on kaasas
TASUTA
Loo Node.js, PHP/HTML, WordPress ja AI Builderi abil
Tasuta domeen üheks aastaks
Hallatud SSL-sertifikaadid
TASUTA
Globaalne ettevõttesisene CDN
TASUTA
GitHubi integratsioon automaatsete juurutustega
IDE-põhised juurutused
UUS
Igapäevased ja vajaduspõhised varukoopiad
Veebirakenduse tulemüür
AI-robotite liikluse haldamine
Piiramatult andmeedastusmahtu
Hallatud MySQL-andmebaas
69% allahindlust
Cloud Startup
20 korda rohkem võimsust sinu veebilehtedele pilvemajutusega
25,99
7,99/kuus
Vali pakett
Hangi 48 kuud hinnaga 383,52 € (tavahind 1 247,52 €). Hind uuendamisel 23,99 €/kuus.
10 Veebirakendused
UUS
Piiramatult veebisaidid
4 CPU tuuma
4 GB RAMi
100 GB maailma kiireimat NVMe-salvestusruumi
Piiramatult postkasti veebisaidi kohta – 1 aasta tasuta

Kõik Businessis sisalduv, lisaks:

Naudi prioriteetsekt eksperttuge - ööpäevaringselt
Hangi lisakontroll ja stabiilsus spetsiaalse IP-aadressiga
Tippkoormuse korral saad nädalaks/kuuks võimsust juurde
Suurem andmebaasi jõudlus ja ühenduse piirangud
Vaata kõiki funktsioone

Kuvatud hind on kuutasu enne maksude rakendamist. Ettemaksmisele kuuluv paketi koguhind on kuutasu, mis on korrutatud sinu paketi kuude arvuga ning see sisaldab kõiki kohalduvaid makse.

Loodud Angulari rakenduste jõudluse jaoks

Juurutage oma Angular rakendus Node.js hostingusse ilma täiendava serveri seadistamiseta. Edastage oma projekti ja Hostinger hoolitseb käitusaja ja juurutamise eest, et teie loodud sait või rakendus avaldataks väiksema hõõrdumisega. Teie rakendus töötab hallatud infrastruktuuril, mis on loodud jääma usaldusväärseks ka liikluse muutudes, nii et kulutate vähem aega hooldusele ja rohkem aega värskenduste saatmisele. See annab teile lihtsama tee koodist tootmisse, kusjuures hosting jääb jalust ära.
nurgeline hostimine

Lisa oma kood. Meie jätkame siit.

1. Ühenda oma projekt

1. Ühenda oma projekt

Ühenda GitHub, lae üles ZIP või juuruta AI koodi assistendist. Sinu raamistik tuvastatakse automaatselt, koostamispromptidega on tegeletud ja oled valmis tarnima

2. Juuruta koheselt

2. Juuruta koheselt

Käivita oma veebirakendus sekunditega. Serverid, turvalisus ja skaleerimine – kõige eest on hoolitsetud.

3. Halda ja skaleeri

3. Halda ja skaleeri

Säilita kontroll ja skaleeri enesekindlalt. Jälgi jõudlust, kaardista domeene ja juuruta uuesti automaatselt.

Vaata pakette

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht või CDN. Meil on andmekeskused ja CDN-id üle kogu maailma: Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Austraalias.
Alusta
Kohalik juurutamine. Globaalne ulatus.

Nurgalise hostimise KKK

Hankige vastused Angulari hostimisteenuste kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.
Angular hosting on tootmiskeskkond, kus Angulariga loodud Node.js rakendus või sait töötab päris kasutajate jaoks. See on oluline, sest vajate serverit, mis suudab hakkama saada juurutamise, käitusaja sõltuvuste, marsruutimise ja tööajaga väljaspool teie kohalikku masinat.
VPS-iga haldad ise operatsioonisüsteemi, Node.js versiooni, protsesside haldust, värskendusi ja turvalisust. Hostingeri Node.js majutuse puhul haldab platvorm serverikihti, nii et saad oma Angulari rakenduse juurutada ilma kogu masinat hooldamata.
Jah. Ühenda oma GitHubi konto, autoriseeri juurdepääs privaatsele repositooriumile ja juuruta see soovitud harust. Värskendusi saab pärast iga edasilükkamist samast privaatsest repositooriumist hankida.
Kui liiklus kasvab üle teie paketi piiride, võidakse päringuid piirata või jõudlus halveneda kuni uuendamiseni. Hostinger ei varja seda ebaselge ülekoormuse arvelduse taha; maht on seotud teie valitud paketiga.
Lükka oma projekt GitHubisse või impordi olemasolev kood, seejärel ühenda repo Hostingeris ja juuruta. Kui kolid teisest hostist, suuna oma domeen pärast juurutamist uude rakendusse ning kontrolli keskkonnamuutujaid ja ehitusseadeid.

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