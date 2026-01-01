Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused
1-Click OpenClaw
30-päevane rahatagastuse garantii
24/7 klienditugi
Tühista igal ajal
Eraisikutele ja ettevõtetele
Arendajatele ja süsteemiadministraatoritele
Vahendid
Sinu enda tehisintellekti agent. Privaatne, alati sisse lülitatud ja otseülekanne 60 sekundiga.
Kohene seadistamine
OpenClawi on uskumatult lihtne paigaldada, tuues tehisintellekti agendid kõigini. Ei mingit žargooni ega keerukust, vaid kiire tee teie esimese automatiseeringuni.
Hooldusvaba
Hallatud OpenClaw tegeleb kogu turvalisuse, värskenduste ja varundamisega. Teie tehisintellekti agendid töötavad ööpäevaringselt ilma igasuguse käsitsi tööta.
Sisseehitatud tööriistad
OpenClawis on kõik, mida lihtsaks alustamiseks vajad – tehisintellekti mudelid, veebibrauser ja agentide postkast, kõik sisseehitatud.
OpenClaw Hostingeriga vs. teised
OpenClaw Hostingeri KKK
Kas OpenClawi seadistamiseks on vaja tehnilisi teadmisi?
Sugugi mitte. Ühe klõpsuga OpenClaw on loodud inimestele, kes pole oma elus kunagi serveriga kokku puutunud. Meie ühe klõpsuga juurutamine hõlmab kogu installimist – serverikeskkonnast kuni tehisintellekti konfiguratsioonini. Valige lihtsalt oma pakett, klõpsake nuppu „Juuruta” ja teie isiklik tehisintellekti assistent on minutite jooksul aktiivne. Pole vaja kodeerida, käsuridu ega keerulisi juhtpaneele.
Kuidas tehisintellekti krediidid toimivad ja kas ma pean looma väliseid kontosid?
Teie tehisintellekti krediidid on eelintegreeritud ja kohe kasutusvalmis. Erinevalt tavalisest OpenClawi seadistusest ei pea te looma kontosid tehisintellekti pakkujate, näiteks OpenAI või Anthropicu juures, genereerima API-võtmeid ega tegelema tehnilise konfiguratsiooniga. Ostke krediite lihtsalt oma Hostingeri juhtpaneeli kaudu ja teie assistent käivitub koheselt. Kui vajate rohkem, saate neid otse samalt juhtpaneelilt täiendada – nii lihtne see ongi.
Kas minu andmed on privaatsed ja turvalised?
Absoluutselt. Iga OpenClawi eksemplar töötab oma isoleeritud keskkonnas, mis tähendab, et teie andmed ja vestlused on teiste kasutajate omadest täielikult eraldatud. Me lukustame iga konteineri, et vältida volitamata juurdepääsu või väliseid muudatusi, ja iga eksemplar on varustatud kohandatud ja keeruka turvalüüsiga, mis on vaikimisi loodud. Saate professionaalse taseme kaitse ilma ise midagi konfigureerimata.
Mis vahe on ühe klõpsuga OpenClawi ja VPS-il OpenClawi käitamisel?
VPS-iga saate täieliku juurjuurdepääsu ja serveri üle täieliku kontrolli – aga see tähendab ka seda, et vastutate seadistamise, värskenduste ja turvalisuse eest. 1-klikiga OpenClaw eemaldab kogu selle keerukuse. Meie haldame infrastruktuuri, hoiame teie eksemplari uusimal stabiilsel versioonil ja lisame täiendavaid turvakihte – nii et saate keskenduda täielikult oma tehisintellekti abilise kasutamisele, mitte serveri haldamisele. Kui olete arendaja, kes soovib täielikku kohandamist, sobivad meie VPS OpenClaw paketid teile paremini.
Mida ma OpenClawiga tegelikult teha saan?
OpenClaw on teie isiklik tehisintellektiga assistent, mis töötab ööpäevaringselt, isegi kui teie sülearvuti on suletud. Saate selle ühendada oma lemmiksõnumirakendustega – sealhulgas WhatsApp, Telegram, Slack ja Discord – ning kasutada seda igapäevaste ülesannete automatiseerimiseks, platvormideüleste vestluste haldamiseks, müügivihjete haldamiseks, brauseri automatiseerimise käitamiseks ja paljuks muuks. Mõelge sellest kui digitaalsest meeskonnaliikmest, kes ei maga kunagi ja on alati valmis aitama.