Hostinger Mail vs Zoho Mail

Kas uurite Zoho Maili alternatiive? Võrrelge Hostingerit ja Zohot lühidalt, et leida oma vajadustele vastav ärimeili majutusteenus.
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Miks valida Hostinger Mail?

Hea e-kiri ei pea olema keeruline ega kallis. Siin pakub Hostinger lahenduse.

Väärtus, mis on tegelikult mõistlik

Professionaalne postkast ei tohiks varandust maksta. Hostingeri ärimeil pakub sulle bränditud aadressi, kindlat turvalisust ja kasvuruumi – ilma ootamatute pikendamistasude tõusuta.

Minutitega töövalmis

Tehnilise seadistamisega pole probleeme. Olenemata sellest, kas teie domeen on Hostingeris või mitte, postkasti aktiveerimine võtab vaid mõne klõpsu – ja teie esimene professionaalne e-kiri on saatmiseks valmis.

Kõige olulisemad asjad kaetud

Rämpsposti filtreerimine, e-posti autentimine, mobiilne juurdepääs ja tehisintellektil põhinevad kirjutamistööriistad – kõik sisseehitatud. Nii saate keskenduda oma ettevõttele, mitte postkastile.

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Võrdle hindu ja funktsioone lühidalt.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Postkasti alghind*

Starts at 0,39 €/kuu
1 dollar kuus

Tasuta domeen

Yes
No

Salvestusruum postkasti kohta

10–50 GB
5–100 GB

E-posti aliased

Kuni 30
Kuni 30

Edastamise reeglid

Yes
Yes

Automaatvastajad

Yes
Yes

Rämpsposti ja viiruste kaitse

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Vaata, kes sinu e-kirju avas

Kõik paketid
No

Meili teel suhtlemine

Yes
No

Tehisintellekti funktsioonid

Jah, tehisintellekti assistent, tehisintellekti kirjutamine, nutikas otsing ja kokkuvõtted
Jah, tehisintellekti assistent

Agendi e-posti aadress

Yes
No

Klienditugi

24/7 reaalajas vestlus
24/7 e-post; tasuliste pakettide puhul vestlus

Hinnang Trustpilotis

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
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*Võrdluse kuupäev: 1. juuni 2026.

Avasta, miks enam kui 5 miljonit veebisaidi omanikku valivad Hostingeri

Ärge uskuge ainult meie sõnu – siin on see, mida inimesed, kes on kasutanud Hostingeri ärimeiliteenuseid, oma kogemuste kohta ütlevad.

Simos

Review provider

Olen Hostingerit kasutanud üle aasta ja olen ülimalt vaimustuses. Kuigi nende üldine professionaalsus on ilmne, on nende e-posti teenus tõeliselt fantastiline – usaldusväärne, lihtne seadistada ja ideaalne professionaalseks suhtluseks.

Bob Stewart

Review provider

Hostingeri teenusel on kõik, mida ma e-posti ja domeeni jaoks vajan, koos õigete funktsioonide ja mõistliku hinnaga. Teised majutusteenused väidavad end olevat parimad, aga matavad teid keerukusse ja turundusse.

OASK Publishers

Review provider

Olen ärisuhtluseks kasutanud Hostingeri e-posti teenuseid ja üldiselt on kogemus olnud sujuv ja usaldusväärne. Seadistusprotsess oli lihtne ja kohandatud domeeninimede e-posti aadresside ühendamine oli lihtne isegi ilma edasijõudnute tehniliste teadmisteta.

Osta oma tehisintellektil põhinev ärimeilipakett

30-päevane rahatagastuse garantii

Tühista igal ajal

24/7 klienditugi

48-kuuline plaan
87% allahindlust
Starter
Parim: üksikettevõtjatele
2,99
0,39/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 1,59 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
5 GB salvestusruumi postkasti kohta
5 edastamise reeglit
5 e-posti varjunime

Eelised:

Agentne e-post
Populaarseim
75% allahindlust
Standard
Parim: kasvuks valmis väikeettevõtetele
3,99
0,99/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 2,79 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
20 GB salvestusruumi postkasti kohta
20 edastamise reeglit
10 e-posti varjunime

Eelised:

Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Vaata, kes avasid sinu e-kirjad
Nutikad AI-põhised e-kirja vastused
Automaatsed vastused
Agentne e-post
67% allahindlust
Premium
Parim: kasvavatele meeskondadele
5,99
1,99/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 3,99 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
30 e-posti varjunime

Eelised:

Tasuta domeen üheks aastaks
Jälgi lingiklikke ja failide avamisi
Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Vaata, kes avasid sinu e-kirjad
Automaatsed vastused
Agentne e-post
87% allahindlust
Starter
Parim: üksikettevõtjatele
2,99
0,39/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 1,59 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
5 GB salvestusruumi postkasti kohta
5 edastamise reeglit
5 e-posti varjunime

Eelised:

Agentne e-post
Populaarseim
75% allahindlust
Standard
Parim: kasvuks valmis väikeettevõtetele
3,99
0,99/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 2,79 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
20 GB salvestusruumi postkasti kohta
20 edastamise reeglit
10 e-posti varjunime

Eelised:

Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Vaata, kes avasid sinu e-kirjad
Nutikad AI-põhised e-kirja vastused
Automaatsed vastused
Agentne e-post
67% allahindlust
Premium
Parim: kasvavatele meeskondadele
5,99
1,99/kuus
Vali pakett
Hind postkasti kohta. 48-kuise perioodi jooksul. Uueneb hinnaga 3,99 €/kuus 48-kuuseks perioodiks.
1 postkast on kaasas
50 GB salvestusruumi postkasti kohta
50 edastamise reeglit
30 e-posti varjunime

Eelised:

Tasuta domeen üheks aastaks
Jälgi lingiklikke ja failide avamisi
Otsi, vasta, võta kokku ja kirjuta – kõik AI-tööriistade abil – piiramatult
Vaata, kes avasid sinu e-kirjad
Automaatsed vastused
Agentne e-post

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Rämpsposti, viiruste ja andmepüügi kaitse
Juurdepääs e-postile mis tahes rakenduses või seadmes
Jälgi kogu postkasti tegevust auditilogide abil
Hoia andmeid otspunktkrüptimisega turvaliselt
Migreeri lihtsasti e-kirju
Seadista äraoleku ajaks automaatvastused
E-kirjade edastamine mis tahes muule e-posti aadressile
Püüa kinni valesti sisestatud aadressidele saadetud e-kirjad
Kiire, puhas ja hõlpsasti kasutatav veebimeil
Rämpsposti, viiruste ja andmepüügi kaitse
Juurdepääs e-postile mis tahes rakenduses või seadmes
Jälgi kogu postkasti tegevust auditilogide abil
Hoia andmeid otspunktkrüptimisega turvaliselt
Migreeri lihtsasti e-kirju
Seadista äraoleku ajaks automaatvastused
E-kirjade edastamine mis tahes muule e-posti aadressile
Püüa kinni valesti sisestatud aadressidele saadetud e-kirjad
Kiire, puhas ja hõlpsasti kasutatav veebimeil

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Võta oma postkast endaga kaasa

Kas kolid teiselt meiliteenuse pakkujalt üle? Too oma meilid, kaustad ja kontaktid peaaegu koheselt koju Kodee, sinu AI-põhise postkasti abilise abil.
Postkasti migreerimine
Võta oma postkast endaga kaasa

Hostinger Mail vs teised e-posti majutusteenuse pakkujad

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