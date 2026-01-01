Šablony finančních aplikací
Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru
Co je to šablona pro aplikace?
Šablona aplikace je předpřipravená aplikace, kterou si můžete přizpůsobit a rychle si tak vytvořit vlastní nástroj nebo službu. Šablony aplikací v nástroji Hostinger AI Builder nabízejí předpřipravenou strukturu, funkce a design, které můžete upravovat prostřednictvím chatu s AI – bez nutnosti kódování. Můžete je využít jako odrazový můstek k vytvoření ovládacích panelů, interních nástrojů, rezervačních systémů, finančních aplikací, nástrojů produktivity i jiných webových aplikací.
Potřebuji k používání šablon pro aplikace umět programovat?
K vytvoření webové aplikace nepotřebujete žádné zkušenosti s programováním. AI nástroje bez nutnosti kódování, jako je Hostinger AI Builder, vám umožní popsat vaši představu vlastními slovy a okamžitě vygenerovat funkční webovou aplikaci.
Předpřipravené šablony v AI Builderu mohou posloužit jako inspirace i odrazový můstek pro vaši aplikaci. Stačí je přizpůsobit tím, že zadáte AI prompt, a získáte plně funkční aplikaci – a to bez napsání jediného řádku kódu.
Více informací najdete v našem průvodci tvorbou webové aplikace.
Jaké typy aplikací mohu pomocí šablon vytvořit?
V tuto chvíli jsou k dispozici pouze šablony pro webové aplikace. Můžete vytvářet nejrůznější řešení – od interních nástrojů a ovládacích panelů přes firemní aplikace a rezervační portály až po SaaS produkty a interaktivní aplikace.
Naše šablony jsou navrženy pro různé účely i obory, ať už hledáte finanční nástroje, fitness trackery, aplikace pro správu času nebo jiná firemní či personální řešení. Knihovnu navíc neustále doplňujeme o nové návrhy.
Lze šablonu pro aplikace přizpůsobit?
Šablony Hostinger AI Builder nabízejí předpřipravenou strukturu, kterou si můžete přizpůsobit vlastním potřebám. Design můžete změnit, funkce upravit či přidat nové nebo různé prvky odebrat – stačí jen zadat AI prompt. Díky tomu si šablonu snadno upravíte pro své konkrétní použití – ať už vytváříte ovládací panel, interní nástroj, rezervační systém nebo jiný typ webové aplikace.
Pokud potřebujete upravit pouze text nebo kód, můžete to udělat přímo bez čerpání kreditů na zprávy.
Dokud máte dostatek kreditů na zprávy, můžete Hostinger AI Builder využít i k vygenerování nových verzí své aplikace či webu nebo k pokročilejším změnám. Požadované úpravy stačí jen popsat ve zprávě pro AI nástroj na tvorbu webových aplikací.
Jak mohu webovou aplikaci otestovat, odladit a publikovat?
Ještě než webovou aplikaci spustíte, můžete si ji prohlédnout a otestovat, abyste měli jistotu, že vše funguje, jak má. V Hostinger AI Builderu lze aplikaci testovat v prostředí sandboxu a případné problémy rychle vyřešit tím, že o nápravu požádáte AI – to vše bez nutnosti kódování či ručního ladění.
Jakmile budete s výsledkem spokojení, zveřejněte webovou aplikaci jedním kliknutím. Hosting je už integrovaný, takže nemusíte řešit žádné nastavování implementace.
Více informací naleznete v našem průvodci testováním webových aplikací.
Jak rychle mohu aplikaci pomocí šablony spustit?
Se šablonami zvládnete vytvořit a spustit funkční aplikaci za pár minut či hodin – záleží jen na tom, kolik úprav se rozhodnete udělat.
Kolik stojí vytvoření aplikace pomocí šablony?
Díky kreditům na zprávy se můžete do úprav šablon pustit zdarma. Pokud ale chcete využívat více promptů a aplikaci spustit na internetu, budete si muset vybrat jeden z placených balíčků. Balíčky AI Builder jsou cenově dostupné – začínají už od 153,99 Kč/měs. – a umožní vám vyvíjet i spouštět aplikace bez velkých počátečních investic.
Co když si z nabídky šablon nevyberu?
Naši knihovnu šablon neustále rozšiřujeme, abychom vám nabídli co nejvíce inspirace. Možnosti tvorby však šablonami rozhodně nekončí.
Díky našemu AI nástroji pro tvorbu aplikací můžete zrealizovat téměř jakýkoliv nápad. AI vám pomůže vygenerovat plně funkční aplikaci nebo rychle vytvořit MVP. Celý postup je stejně jednoduchý jako úprava hotové šablony – začnete zadáním promptu a aplikaci postupně ladíte v chatu s AI.