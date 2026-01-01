Marketing app templates

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Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro marketingové aplikace nabízejí předpřipravená rozvržení webových aplikací pro vytváření nástrojů, které usnadňují plánování, tvorbu a správu marketingových aktivit. Může jít o plánovače příspěvků na sociální sítě, obsahové kalendáře, generátory UTM parametrů i nástroje pro psaní článků na blog. Poskytnou vám výchozí strukturu, kterou si přizpůsobíte pomocí integrované umělé inteligence AI Builderu. Své vlastní marketingové nástroje si tak vytvoříte i bez účtů u třetích stran a technického nastavování.

Šablony pro marketingové aplikace skvěle poslouží k tvorbě plánovačů pro sociální sítě, obsahových kalendářů, generátorů UTM parametrů, nástrojů pro psaní článků na blog, generátorů reklamních textů, tvůrců e-mailových sekvencí a dalších prvků. Hodí se jak pro správu vašich vlastních marketingových aktivit, tak pro tvorbu nástrojů, které můžete nabízet svým klientům.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.

Marketingové nástroje jsou mimořádně cenné pro firmy i freelancery, kteří potřebují zefektivnit svou práci. Využijte je pro vlastní marketing a přestaňte platit za drahé nástroje třetích stran. Nebo jděte ještě dál – nabídněte svou aplikaci jako placenou službu klientům a zajistěte si tak nový zdroj příjmů.

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