AI and creative app templates

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Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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AI fairytale generator

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AI hairstyle simulator

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AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

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AI stylist app

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AI Writer (children's story generator)

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Image enhancer (modern)

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Image upscaler

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Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro AI a kreativní aplikace představují předpřipravená rozvržení webových aplikací. Jsou určené k vytváření nástrojů, které usnadňují kreativní činnosti – od psaní a generování obrázků až po design a tvorbu obsahu. Nabízejí výchozí strukturu, kterou si můžete přizpůsobit s využitím integrované umělé inteligence AI Builderu. K vytvoření vlastních AI asistentů, kreativních nástrojů a generátorů tak nepotřebujete žádné účty u třetích stran ani složité technické nastavování.

Ze šablon pro AI a kreativní aplikace snadno vytvoříte AI asistenty pro psaní, generátory obrázků, designové nástroje, aplikace pro tvorbu obsahu a spoustu dalšího. Skvěle poslouží jak pro osobní projekty, tak pro tvorbu kreativních nástrojů, které pak můžete nabízet klientům nebo svému publiku.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.

Ano. Řada tvůrců využívá šablony AI Builderu k vytváření nástrojů s podporou AI, které pak nabízejí klientům nebo publikují pro své sledující. Jakmile aplikaci spustíte, můžete za přístup k ní vybírat poplatky, nabízet ji jako službu nebo ji rovnou integrovat do stávajícího podnikání.

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