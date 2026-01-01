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Šablony vzdělávacích aplikací

Ať už chcete vytvořit osobní studijní nástroj nebo spustit placenou vzdělávací platformu pro své studenty, začněte s přizpůsobitelnými šablonami – a během několika minut se od nápadu dostanete k funkční aplikaci.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro vzdělávací aplikace představují předpřipravená rozvržení webových aplikací. Jsou určené k tvorbě nástrojů, které lidem pomáhají s učením, procvičováním a rozvojem nových dovedností. Využijete je na tvorbu kvízů, výukových kartiček, aplikací pro výuku jazyků nebo platforem pro online kurzy. Nabízejí výchozí strukturu, kterou si můžete přizpůsobit pomocí integrované umělé inteligence AI Builderu. Vlastní výukové aplikace a vzdělávací nástroje tak vytvoříte bez účtů u třetích stran nebo nutnosti technického nastavování.

Šablony vzdělávacích aplikací lze použít k vytváření generátorů kvízů, nástrojů pro tvorbu kartiček, aplikací pro výuku jazyků, kvízových her, plánovačů studia, platforem pro kurzy a dalších. Jsou vhodné pro osobní studijní projekty i pro vytváření a poskytování vzdělávacích nástrojů studentům, komunitám nebo klientům.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Fungující webovou aplikaci můžete vytvořit během několika minut a v závislosti na požadované míře úprav ji můžete vylepšit během několika hodin. Šablona poskytuje počáteční strukturu, zatímco umělá inteligence pomáhá generovat funkce a upravovat rozhraní.

Ano. Vzdělávací nástroje se dobře hodí pro monetizaci – lidé jsou ochotni platit za nástroje, které jim skutečně pomáhají se učit. Jakmile je vaše aplikace spuštěna, můžete si za přístup účtovat poplatky, propojit ji s Google AdSense nebo ji nabízet jako placený zdroj svým studentům, publiku či klientům jako další zdroj příjmů.

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