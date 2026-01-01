Generator app templates

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Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro aplikace generátorů jsou předpřipravená rozvržení webových aplikací. Slouží k vytváření nástrojů, které na základě vstupů od uživatele produkují obsah, nápady či jiné výstupy – od generátorů jmen a psaní životopisů až po nástroje pro brainstorming a tvorbu obsahu. Nabízejí výchozí strukturu, kterou si můžete přizpůsobit s využitím integrované umělé inteligence AI Builderu. K vytvoření vlastních generátorů tak nepotřebujete účty u třetích stran ani technické nastavování.

Šablony pro generátory skvěle poslouží k tvorbě generátorů jmen, nástrojů pro psaní biografií, ověřovačů nápadů, generátorů popisků produktů, pomocníků s průvodními dopisy, našeptávačů receptů a mnoha dalšího. Hodí se jak pro vaše osobní projekty, tak pro tvorbu nástrojů, které následně můžete nabízet svému publiku nebo klientům.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.

Ano. Generátory jsou pro zpeněžení jako stvořené – úzce zaměřené generátory přitahují specifické publikum, které se bude rádi vracet. Jakmile svou aplikaci spustíte, můžete si za přístup k ní účtovat poplatky, propojit ji s Google AdSense nebo ji zakomponovat do svého stávajícího podnikání jako další zdroj příjmů.

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