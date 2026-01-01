Calculator and converter app templates

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Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro kalkulačky a převodníky představují předpřipravená rozvržení webových aplikací. Jsou určené k vytváření nástrojů, které podle vstupů od uživatele provádějí výpočty, převody nebo odhady – od hypotečních kalkulaček a výpočtů BMI až po převodníky jednotek a teploty. Nabízejí výchozí strukturu, kterou si můžete přizpůsobit s využitím integrované umělé inteligence AI Builderu. K vytvoření vlastních kalkulaček a převodníků tak nepotřebujete žádné účty u třetích stran ani složité nastavování.

Šablony pro kalkulačky a převodníky skvěle poslouží k tvorbě hypotečních kalkulaček, nástrojů pro sledování BMI, počítadel kalorií, kalkulaček marží, nástrojů pro tvorbu cenových nabídek nebo převodníků jednotek a teplot. Hodí se jak pro osobní použití, tak pro integraci užitečných nástrojů přímo do vašeho webu, případně pro tvorbu řešení na míru vašim klientům.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.

Ano. Kalkulačky a převodníky patří k těm nejefektivnějším způsobům, jak zvýšit zapojení návštěvníků na stávajícím webu – dávají jim důvod zdržet se déle a znovu se vracet. S nástrojem Hostinger AI Builder si můžete vytvořit a na web vložit vlastní kalkulačku, aniž byste museli platit za řešení od třetích stran.

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