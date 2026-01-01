Calculator and converter app templates
Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru
Co jsou šablony pro kalkulačky a převodníky?
Šablony pro kalkulačky a převodníky představují předpřipravená rozvržení webových aplikací. Jsou určené k vytváření nástrojů, které podle vstupů od uživatele provádějí výpočty, převody nebo odhady – od hypotečních kalkulaček a výpočtů BMI až po převodníky jednotek a teploty. Nabízejí výchozí strukturu, kterou si můžete přizpůsobit s využitím integrované umělé inteligence AI Builderu. K vytvoření vlastních kalkulaček a převodníků tak nepotřebujete žádné účty u třetích stran ani složité nastavování.
Jaké typy kalkulaček a převodníků mohu pomocí těchto šablon vytvořit?
Šablony pro kalkulačky a převodníky skvěle poslouží k tvorbě hypotečních kalkulaček, nástrojů pro sledování BMI, počítadel kalorií, kalkulaček marží, nástrojů pro tvorbu cenových nabídek nebo převodníků jednotek a teplot. Hodí se jak pro osobní použití, tak pro integraci užitečných nástrojů přímo do vašeho webu, případně pro tvorbu řešení na míru vašim klientům.
Potřebuji k tvorbě kalkulačky nebo převodníku podle šablony znalosti programování?
Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.
Jak rychle lze vytvořit aplikaci pomocí šablony pro kalkulačku nebo převodník?
Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.
Můžu si kalkulačku nebo převodník přidat na svůj stávající web?
Ano. Kalkulačky a převodníky patří k těm nejefektivnějším způsobům, jak zvýšit zapojení návštěvníků na stávajícím webu – dávají jim důvod zdržet se déle a znovu se vracet. S nástrojem Hostinger AI Builder si můžete vytvořit a na web vložit vlastní kalkulačku, aniž byste museli platit za řešení od třetích stran.