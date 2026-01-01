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Šablony aplikací pro zdraví a krásu

Ať už chcete sledovat svou vlastní kondici, nebo spustit placený wellness nástroj pro svou komunitu, začněte s přizpůsobitelnými šablonami – a vdechněte svým nápadům život rychleji.
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BMI calculator (modern)

BMI calculator (modern)

Habit tracker

Habit tracker

Meal planner

Meal planner

Menu generator (clean)

Menu generator (clean)

Mood tracker

Mood tracker

Workout planner

Workout planner

Workouts generator

Workouts generator

Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony aplikací pro zdraví a krásu jsou předpřipravené webové aplikace určené k vytváření nástrojů, které pomáhají lidem sledovat, zlepšovat a spravovat jejich fyzickou a duševní pohodu – od fitness trackerů a plánovačů jídelníčků až po deníky duševního zdraví a kalkulačky BMI. Poskytují výchozí strukturu, kterou lze plně přizpůsobit vašim potřebám, takže si můžete vytvořit vlastní nástroje pro zdraví a krásu bez nutnosti programování nebo technického nastavení.

Šablony aplikací pro zdraví a krásu lze použít k vytváření fitness trackerů, počítadel kalorií, plánovačů jídelníčků, generátorů cvičení, deníků duševního zdraví, trackerů spánku, meditačních průvodců a dalších. Jsou vhodné pro osobní použití i pro vytváření a nabízení wellness nástrojů vašim klientům nebo publiku.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Fungující webovou aplikaci můžete vytvořit během několika minut a v závislosti na požadované míře úprav ji můžete vylepšit během několika hodin. Šablona poskytuje počáteční strukturu, zatímco umělá inteligence pomáhá generovat funkce a upravovat rozhraní.

Ano. Pomůcky pro zdraví a krásu jsou mezi lidmi, kteří chtějí zlepšit svůj životní styl, velmi žádané. Používejte je pro sledování vlastního zdraví a přestaňte platit za drahé wellness aplikace – nebo jděte ještě dál a nabídněte svou aplikaci jako placenou službu svým klientům a přidejte tak do svého podnikání nový zdroj příjmů.

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