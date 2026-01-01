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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony pro CRM aplikace představují hotové základy webových aplikací. Slouží k tvorbě nástrojů, které vám pomohou s řízením vztahů se zákazníky, sledováním leadů a organizací prodejních aktivit – od správců kontaktů a nástrojů na sledování obchodních případů až po klientské portály a prodejní ovládací panely. Získáte tak výchozí strukturu, kterou si můžete do detailu přizpůsobit na míru svému podnikání. Vlastní CRM řešení tak vytvoříte bez kódování a technického nastavování.

Šablony pro CRM snadno využijete k tvorbě správců kontaktů, nástrojů na sledování leadů, prodejních trychtýřů, klientských portálů, ovládacích panelů pro obchodní případy, nástrojů pro připomínání následných kroků a mnoha dalšího. Skvěle se hodí jak pro řízení vlastních vztahů s klienty, tak pro tvorbu CRM řešení, která pak můžete nabízet zákazníkům.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Funkční webovou aplikaci vytvoříte za pár minut a její doladění zabere maximálně pár hodin – podle toho, jak moc si ji chcete přizpůsobit. Šablona vám dodá výchozí strukturu a umělá inteligence pomůže s generováním funkcí a úpravami rozhraní.

Ano. CRM nástroje jsou mezi malými firmami a freelancery velmi žádané, protože potřebují jednoduchý způsob, jak spravovat své klienty. Vytvořte si vlastní CRM a přestaňte platit za drahé platformy. Nebo jděte ještě dál – nabídněte své CRM na míru klientům jako placenou službu a zajistěte si tak nový zdroj příjmů.

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