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Šablony aplikací pro fitness a sport

Ať už chcete sledovat vlastní školení nebo spustit koučovací aplikaci pro své klienty, začněte s přizpůsobitelnými šablonami – a vytvořte si přesně to, co potřebujete, a rychleji.
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Často kladené otázky o šablonách od Hostingeru

Šablony fitness a sportovních aplikací jsou předpřipravené webové aplikace určené k vytváření nástrojů, které pomáhají lidem trénovat, sledovat pokrok a dosahovat jejich fitness cílů – od plánovačů tréninků a sledovačů aktivit až po koučovací nástroje a výživové průvodce. Poskytují výchozí strukturu, kterou lze plně přizpůsobit vašim potřebám, takže si můžete vytvořit vlastní fitness a sportovní nástroje bez nutnosti programování nebo technického nastavení.

Šablony fitness a sportovních aplikací lze použít k vytváření plánovačů tréninků, sledovačů aktivit, nástrojů pro záznamy tréninků, koučovacích aplikací, výživových průvodců, nástrojů pro sledování osobních rekordů, manažerů sportovních týmů a dalších. Jsou vhodné pro osobní trénink i pro vytváření a nabízení fitness nástrojů vašim klientům nebo publiku.

Kódování vůbec umět nemusíte. V nástroji Hostinger AI Builder si šablony přizpůsobíte tak, že jednoduše popíšete požadované změny. Umělá inteligence pak na základě vašich promptů webovou aplikaci vygeneruje a upraví.

Fungující webovou aplikaci můžete vytvořit během několika minut a v závislosti na požadované míře úprav ji můžete vylepšit během několika hodin. Šablona poskytuje počáteční strukturu, zatímco umělá inteligence pomáhá generovat funkce a upravovat rozhraní.

Ano. Fitness nástroje jsou mezi lidmi, kteří chtějí zlepšit svůj výkon a dosáhnout svých cílů, velmi žádané. Používejte je pro svůj vlastní trénink a přestaňte platit za drahé fitness aplikace – nebo to jděte ještě dál a nabídněte svou koučovací aplikaci jako placenou službu svým klientům a zpeněžte své fitness znalosti.

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