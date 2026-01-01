Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Projetez une image professionnelle partout où vous partagez votre lien — fini les URL génériques, place à votre marque
Choisissez un nom de domaine et créez votre page lien en bio personnalisée à partir de CA$ 2.79/mois
Créez un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé

Un lien. Un domaine personnalisé. Prêt à utiliser.

Votre lien, votre marque

Grâce à votre propre nom de domaine, votre marque est visible et facile à reconnaître partout où vous partagez votre lien en bio.

Tout est configuré pour vous

Nous connectons automatiquement votre nom de domaine et votre lien en bio, pour que vous puissiez commencer à partager sans vous soucier de la configuration.

Conçu pour évoluer avec vous

Commencez par un simple lien en bio, puis transformez votre nom de domaine en un site Web, une boutique en ligne ou une adresse courriel à mesure que vous évoluez.

Configurez votre lien en bio en quelques minutes

1. Choisissez votre nom de domaine

1. Choisissez votre nom de domaine

Choisissez un nom de domaine pour votre lien en bio. C’est le lien que vous partagerez sur vos profils sociaux.

2. Combinez votre lien en bio avec votre nom de domaine

Ajoutez l’outil de lien en bio lors du paiement. Plusieurs noms de domaine sont offerts à prix réduit lorsqu’ils sont regroupés, et nous configurons tout automatiquement pour vous.

3. Ajoutez vos liens et partagez

Regroupez vos profils sociaux, vos produits et vos pages en un seul endroit. Mettez vos liens à jour en tout temps et partagez votre lien en bio sur tous vos canaux.

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger?

Registraire de domaine reconnu

Hostinger est accrédité par l’ICANN et propose plus de 400 extensions de domaine.

En savoir plus sur les noms de domaine
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Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de confidentialité gratuite pour protéger vos renseignements personnels contre les tiers.
Confidentialité

Soutien 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont disponibles en tout temps par clavardage en direct ou par courriel, et répondent en moins de 3 minutes en moyenne. La communication est facile : ils parlent plus de 8 langues.
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Configuration rapide, gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout à partir d’un seul endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site Web ou à votre courriel.

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Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

.com

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Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CA$ 36.29CA$ 2.79 /1ère année

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Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

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Optez pour un lien en bio avec votre propre nom de domaine personnalisé

FAQ sur les liens en bio avec un nom de domaine personnalisé

Qu’est-ce qu’un lien en bio avec un nom de domaine personnalisé?

C’est une page unique qui rassemble tous vos liens importants au même endroit, accessible via votre propre nom de domaine. Vous l’utilisez comme lien principal dans vos bios sur les réseaux sociaux et vous la mettez à jour dès que vous avez une nouveauté à partager, sans changer le lien.

Pourquoi choisir un nom de domaine personnalisé pour votre lien en bio?

Avec votre propre nom de domaine, votre audience clique sur un lien qui vous appartient. Votre URL demeure constante, même si vous changez d’outils ou de plateformes, ce qui vous évite de devoir modifier votre lien en bio partout.

Combien de temps faut-il pour configurer un lien en bio avec nom de domaine personnalisé?

La configuration ne prend que quelques minutes. Vous choisissez votre nom de domaine, activez l'outil de lien en bio et commencez immédiatement à ajouter vos liens. Aucune configuration manuelle ou étape technique n'est requise.

Est-ce mieux qu’un outil de lien en bio gratuit?

La principale différence tient à la propriété et à la flexibilité. Les outils gratuits hébergent votre page sur leur domaine et restreignent la personnalisation et l’évolution. Avec votre propre nom de domaine, vous gardez la même URL à long terme et pouvez l’adapter à mesure que vos besoins évoluent.

Est-il possible de personnaliser l’apparence de ma page lien en bio?

Oui. Vous pouvez modifier la structure et l'apparence de votre page, mettre en évidence des liens spécifiques et organiser votre contenu afin que les visiteurs voient le plus important en premier.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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