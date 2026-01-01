Créez une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé

Adresse courriel professionnelle à partir de CA$ 0.89/mois
Obtenez un nom de domaine et une adresse courriel pour 12 mois et renforcez la crédibilité de votre marque
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Créez votre adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé

Votre marque, dans chaque message

Lorsque votre adresse courriel utilise votre nom de domaine, votre entreprise projette une image plus professionnelle dès le premier message.

Un courriel qui inspire confiance

Une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé donne plus de crédibilité à vos messages, et améliore les taux d'ouvertures et de réponses.

Commencez sans vous ruiner

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Configurez votre adresse courriel professionnelle en quelques minutes

1. Choisissez votre nom de domaine

1. Choisissez votre nom de domaine

Achetez un nouveau nom de domaine avec Hostinger ou utilisez celui que vous avez déjà. S’il est hébergé chez un autre fournisseur, nous vous accompagnons pour le connecter afin que votre courriel fonctionne correctement et que votre site web demeure accessible.

2. Ajoutez votre courriel

Créez votre adresse courriel professionnelle dans votre tableau de bord Hostinger en quelques clics. Ensuite, laissez-nous gérer la configuration technique, vous n'avez rien à faire!

3. Envoyez des messages

Accédez à votre boîte de réception via le webmail Hostinger ou connectez-la à Gmail, Outlook ou Apple Mail. La protection contre les pourriels est déjà activée, vous pouvez donc commencer à envoyer et recevoir des courriels immédiatement.

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger?

Registraire de domaine reconnu

Hostinger est accrédité par l’ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.

En savoir plus sur les noms de domaine
Registraire de domaine reconnu

Confidentialité

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les registres publics RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de confidentialité gratuite pour protéger vos renseignements personnels contre les tiers.
Confidentialité

Soutien 24 h/24, 7 j/7

Nos agents sont disponibles en tout temps par clavardage en direct ou par courriel, et répondent en moins de 3 minutes en moyenne. La communication est facile : ils parlent plus de 8 langues.
Soutien 24 h/24, 7 j/7

Configuration rapide, gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout à partir d’un seul endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site Web ou à votre courriel.

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Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

.com

Établissez une relation de confiance grâce à ce nom de doma...

CA$ 27.89CA$ 13.99 /1ère année

.cloud

Montrez à vos clients que vous faites partie du .cloud

CA$ 36.29CA$ 2.79 /1ère année

.shop

Show your clients you do business in the .shop.

CA$ 48.89CA$ 1.39 /1ère année

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Montrez à vos clients que vous faites partie du .io

CA$ 94.89CA$ 44.69 /1ère année

.icu

Montrez à vos clients que vous faites partie du .icu

CA$ 22.39CA$ 2.79 /1ère année

.info

Show your clients you do business in the .info.

CA$ 40.49CA$ 4.19 /1ère année

.pro

Montrez vos compétences grâce à un nom de domaine .pro

CA$ 40.49CA$ 4.19 /1ère année

.online

Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

CA$ 50.29CA$ 1.39 /1ère année

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FAQ sur les adresses courriel avec nom de domaine personnalisé

Qu'est-ce qu'une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé?

C’est une adresse courriel personnalisée associée à votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com ). Elle renforce votre image professionnelle et inspire davantage confiance à votre clientèle.

Est-ce que je peux acheter un nom de domaine et un courriel en même temps?

Oui. Vous pouvez enregistrer un nom de domaine et configurer votre adresse courriel professionnelle en une seule étape. Nous connectons tout automatiquement.

Que faire si je possède déjà un nom de domaine?

Aucun problème. Vous pouvez connecter votre nom de domaine existant à Hostinger en quelques clics.

Est-ce difficile à configurer?

Pas du tout! La configuration est simple et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons de la partie technique pour vous.

Est-ce que je peux utiliser mon courriel avec Gmail ou Outlook?

Oui. Vous pouvez utiliser votre adresse courriel avec Gmail, Outlook, Apple Mail et d’autres applications, ou y accéder via le webmail.

Puis-je créer plusieurs adresses courriel?

Oui, vous pouvez créer autant d’adresses courriel que vous le souhaitez pour votre nom de domaine — parfait pour les équipes ou les entreprises en croissance.

Que faire si j'ai besoin d'aide?

Notre équipe de soutien est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider avec la configuration ou répondre à toute autre question.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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