Créez une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé
Créez votre adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé
Votre marque, dans chaque message
Lorsque votre adresse courriel utilise votre nom de domaine, votre entreprise projette une image plus professionnelle dès le premier message.
Un courriel qui inspire confiance
Une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé donne plus de crédibilité à vos messages, et améliore les taux d'ouvertures et de réponses.
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Configurez votre adresse courriel professionnelle en quelques minutes
1. Choisissez votre nom de domaine
2. Ajoutez votre courriel
3. Envoyez des messages
Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger?
Registraire de domaine reconnu
Hostinger est accrédité par l’ICANN et propose plus de 400 extensions de noms de domaine.En savoir plus sur les noms de domaine
Confidentialité
Soutien 24 h/24, 7 j/7
Configuration rapide, gestion simplifiée
Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez tout à partir d’un seul endroit — renouvellements, paramètres DNS et connexions à votre site Web ou à votre courriel.
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FAQ sur les adresses courriel avec nom de domaine personnalisé
Qu'est-ce qu'une adresse courriel avec un nom de domaine personnalisé?
C’est une adresse courriel personnalisée associée à votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com ). Elle renforce votre image professionnelle et inspire davantage confiance à votre clientèle.
Est-ce que je peux acheter un nom de domaine et un courriel en même temps?
Oui. Vous pouvez enregistrer un nom de domaine et configurer votre adresse courriel professionnelle en une seule étape. Nous connectons tout automatiquement.
Que faire si je possède déjà un nom de domaine?
Aucun problème. Vous pouvez connecter votre nom de domaine existant à Hostinger en quelques clics.
Est-ce difficile à configurer?
Pas du tout! La configuration est simple et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons de la partie technique pour vous.
Est-ce que je peux utiliser mon courriel avec Gmail ou Outlook?
Oui. Vous pouvez utiliser votre adresse courriel avec Gmail, Outlook, Apple Mail et d’autres applications, ou y accéder via le webmail.
Puis-je créer plusieurs adresses courriel?
Oui, vous pouvez créer autant d’adresses courriel que vous le souhaitez pour votre nom de domaine — parfait pour les équipes ou les entreprises en croissance.
Que faire si j'ai besoin d'aide?
Notre équipe de soutien est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider avec la configuration ou répondre à toute autre question.