Criador de sites de reservas

Se você já tem um site criado com o Criador de Sites da Hostinger, pode adicionar agendamentos online a qualquer momento. Veja como:

Verifique se você está usando o plano Criador de Sites Business . O recurso de agendamentos está disponível apenas nesse plano.

. O recurso de agendamentos está disponível apenas nesse plano. No painel do criador de sites, abra a área de Gerenciamento da loja . Vá até a seção Agendamentos e clique em Habilitar agendamentos .

. Vá até a seção e clique em . Crie e configure seus tipos de agendamento. Adicione seus serviços, horários disponíveis, preços e demais detalhes.

Para mais informações, confira nosso guia passo a passo sobre como começar a aceitar agendamentos no seu site criado com a Hostinger.