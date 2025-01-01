Websitebouwer voor het boeken van afspraken

Lanceer je boekingswebsite in een handomdraai

Accepteer 24/7 afspraken Accepteer veilige online betalingen. Geen codeervaardigheden nodig
Lanceer je boekingswebsite in een handomdraai

Alles-in-één tools voor websites voor het boeken van afspraken

Business website bouwer
Krijg 48 maanden voor €157,92 (normale prijs €719,52). Verlengbaar voor €12,99/mnd.
€  3,29 /mnd

+ maanden gratis

Business website bouwer
€  3,29 /mnd

+ maanden gratis

Krijg 48 maanden voor €157,92 (normale prijs €719,52). Verlengbaar voor €12,99/mnd.
Gratis domein (9,99 € waarde)
5 mailboxen per website - gratis voor 1 jaar
Maak tot 50 websites
Inbegrepen in jouw plan
Gratis domein (9,99 € waarde)
5 mailboxen per website - gratis voor 1 jaar
Maak tot 50 websites
Verkoop tot 1000 producten en diensten, plan afspraken
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Verander klikken in klanten met een link in bio
Stimuleer de verkoop met aangepaste kortingscodes en cadeaubonnen
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Volg de prestaties met live analytics.
Bouw je winkel in enkele minuten met AI Website Bouwer
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Maak in 3 stappen een boekingswebsite

1. Kies hoe je wilt creëren

Laat AI binnen enkele seconden je boekingswebsite maken, of kies uit meer dan 250 kant-en-klare templates.

2. Personaliseer je website

Sleep elementen naar de gewenste plek, pas kleuren en lay-outs aan en voeg je diensten en boekingsmogelijkheden toe. Geen ontwerpvaardigheden nodig.

3. Ga live

Beveilig je eigen domein, publiceer je website en begin met het aantrekken van nieuwe klanten met onze ingebouwde marketingtools.
Als jij het kunt beschrijven, kan AI het bouwen.

Vertel of typ gewoon wat je favoriete stijlen en kleuren zijn, en AI maakt een professionele website voor het boeken van afspraken – precies zoals jij dat wilt. Trek meer bezoekers met de AI SEO-Assistant en gebruik de AI Writer om boeiende content te maken die bezoekers omzet in leads.

Kies een boekingswebsite template die jou aanspreekt

Kies uit responsieve websitetemplates, ontworpen voor dienstverleners en professionals die afspraken willen accepteren. Pas eenvoudig de inhoud en het ontwerp aan, zodat ze perfect aansluiten bij jouw doelen.
Beheer eenvoudig je afspraken.

Bied betaalde of gratis afspraken aan en geef klanten de mogelijkheid om beschikbare tijdvakken in je agenda te reserveren.
Voorkom dubbele boekingen met Google Agenda integratie.
Bied groepsboekingen aan – perfect voor lessen, workshops en activiteiten in kleine groepen.
Geef gebruikers de mogelijkheid om afspraken af te zeggen of te verzetten.
Indira Prieto Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper

Mijn visie omzetten in een website met behulp van Hostinger Website Bouwer was een fluitje van een cent, dankzij de eenvoud en snelheid.

Indira Prieto

Beletteringkunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper | indiraprietocreative.com

Alles-in-één oplossing

Maak vandaag je professionele website. Het is eenvoudiger dan je denkt met Hostinger AI Website Bouwer.

Val op met geïntegreerde marketing en SEO.

Maak, verstuur en track e-mailcampagnes met Hostinger Reach

Beschrijf je idee en laat AI kant-en-klare marketingmails voor je samenstellen.

Eenvoudige marketingintegraties

Haal het maximale uit je marketing door Google Ads, Meta Pixel, Google Ads* en andere tools te integreren.
Ingebouwde SEO-tools

Optimaliseer je webshop voor zoekmachines met de ingebouwde SEO-tools en AI SEO-Assistant van Hostinger.
Verbeter de klantbeleving door rechtstreeks contact via WhatsApp mogelijk te maken.

Wij staan 24/7 voor je klaar

Weet je niet hoe je door het platform moet navigeren en bepaalde functies kunt vinden? Vraag het aan Kodee - je vriendelijke AI-assistent - en krijg direct antwoord. Als je verdere nog hulp nodig hebt, dan staat ons Klantensuccessteam altijd voor je klaar.
Boekingswebsite bouwer FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het bouwen van een online boekingssite met Hostinger.

Wat is het afsprakenboekingssysteem van Hostinger?

Hoe maak ik mijn eigen boekingswebsite?

Welke soorten diensten kan ik aanbieden?

Hoe voeg ik een afsprakenplanner aan een website toe?

Hoeveel kost het bouwen van een boekingswebsite?