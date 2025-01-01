Vind antwoorden op veelgestelde vragen over het bouwen van een online boekingssite met Hostinger.

De afsprakenboekingsfunctie van Hostinger is geïntegreerd in Hostinger Website Builder, waardoor kleine bedrijven online afspraken rechtstreeks op hun website kunnen accepteren en beheren. Het biedt klanten een eenvoudige manier om sessies, diensten of consultaties te boeken zonder dat ze tools van derden nodig hebben.

Wat is het afsprakenboekingssysteem van Hostinger?

U kunt kiezen uit onze toonaangevende websitetemplates voor fitness, beauty, onderwijs, fotografie, consultancy en meer – of elk type boekingswebsite genereren met onze AI Builder.

Hoe voeg ik een afsprakenplanner aan een website toe?

Hoeveel kost het bouwen van een boekingswebsite?