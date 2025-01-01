Créateur de site web de réservation de rendez-vous
Lancez votre site web de réservation en un rien de temps
Nous acceptons les rendez-vous 24h/24 et 7j/7. Acceptez les paiements en ligne sécurisés Aucune compétence en programmation requise
Outils tout-en-un pour les sites web de réservation de rendez-vous
Créateur de sites internet Business
18,99 €ÉCONOMISEZ 83 %
3,29 € /mois
+ mois gratuits
Obtenez 48 mois pour 157,92 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites Web
Vendez jusqu'à 1 000 produits et services, et planifiez des rendez-vous
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
Boostez vos ventes avec des codes promo et des cartes cadeaux personnalisés
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Suivez les performances avec des analyses en direct
Créez votre boutique en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Créez un site web de réservation en 3 étapes
1. Choisissez comment créer
Laissez l'IA créer votre site web de réservation en quelques secondes, ou choisissez parmi plus de 250 modèles prêts à l'emploi.
2. Peaufinez votre site web
Glissez-déposez les éléments, ajustez les couleurs et la mise en page, et ajoutez vos services et options de réservation. Aucune compétence en design n'est requise.
3. Passez en direct
Sécurisez votre nom de domaine personnalisé, publiez votre site web et commencez à attirer de nouveaux clients grâce à nos outils marketing intégrés.
Si vous pouvez le décrire, l'IA peut le construire.
Il vous suffit d'indiquer ou de saisir vos styles et couleurs préférés, et l'IA créera un site web de réservation de rendez-vous professionnel, exactement comme vous le souhaitez. Augmentez votre trafic grâce à l'assistant SEO IA et utilisez le générateur de contenu IA pour créer des contenus percutants qui transforment les visiteurs en prospects.
Choisissez un modèle de site web de réservation qui vous plaît.
Choisissez parmi nos modèles de sites web adaptatifs, conçus pour les prestataires de services et tous les professionnels souhaitant recevoir des rendez-vous. Personnalisez facilement le contenu et les visuels pour atteindre vos objectifs.
Gérez vos rendez-vous en toute simplicité
Proposez des rendez-vous payants ou gratuits et permettez à vos clients de réserver des créneaux horaires disponibles sur votre calendrier.
Utilisez l'intégration Google Agenda pour éviter les doubles réservations.
Proposez des réservations de groupe – idéales pour les cours, les ateliers et les activités en petits groupes.
Autoriser les utilisateurs à annuler ou à reporter leurs rendez-vous.
Le créateur de sites internet de Hostinger simplifie tellement le processus de création d'un site que j'ai du mal à y croire.
Gagnez en visibilité grâce au marketing intégré et au référencement naturel.
Créez, envoyez et suivez vos campagnes e-mail avec Hostinger Reach
Décrivez votre idée et laissez l'IA créer des e-mails marketing prêts à être envoyés.
Intégrations marketing simplifiées
Améliorez vos stratégies marketing en intégrant Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics et bien plus encore.
Outils SEO intégrés
Optimisez votre boutique pour les moteurs de recherche grâce aux outils SEO intégrés et à l'assistant SEO IA d'Hostinger.
Facilitez le parcours client en permettant un contact instantané via WhatsApp.
Nous sommes là pour vous, 24h/24 et 7j/7.
Vous ne savez pas comment naviguer sur la plateforme ni comment trouver certaines fonctionnalités ? Demandez à Kodee, votre assistant IA convivial, et obtenez des réponses instantanées. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, notre équipe de support client est là pour vous.
FAQ sur les créateurs de sites web de réservation
