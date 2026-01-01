Implemente Frigate em uma instalação com um clique.
Recordador de vídeo de rede de código aberto com detecção local de objetos AI em tempo real para suas câmeras IP.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Frigate
Frigate é um gravador de vídeo de rede de código aberto construído em torno da detecção de objetos em tempo real. Ele analisa continuamente os streams de suas câmeras IP, identifica pessoas, carros, animais e outros objetos no local, e apenas registra ou alerta quando algo significativo realmente acontece em vez de em cada pixel de movimento.
Porque cada quadro é processado em seu próprio servidor, as imagens nunca saem da máquina que você controla, sem subscrição na nuvem, sem taxa por câmera e sem vendedor que decida quanto tempo suas gravações serão mantidas. O Frigate funciona com qualquer câmera que forneça um fluxo RTSP, armazena gravações em disco local e se integra com o Assistente Doméstico e o MQTT para automações.
Frigate: principais recursos
Detecção de AI local
Os objetos são identificados em seu próprio hardware em tempo real, de modo que a detecção continua funcionando mesmo quando a conexão de internet não é.
Menos falsos alertas
As gravações e notificações são desencadeadas por pessoas reais, carros ou animais, em vez de sombras, chuva ou faróis passando.
Gravação e revisão contínuas
As gravações ao redor do relógio ficam ao lado de uma linha de tempo de eventos detectados, para que você possa pular diretamente para o momento que importa.
Funciona com qualquer câmera
Conecte câmeras de qualquer marca via RTSP em vez de ficar preso a um único fabricante ou serviço de nuvem.
Integração com Home Assistant
As detecções são publicadas através do MQTT para que luzes, sirenes e outras automações de casa inteligente possam reagir no momento em que algo é visto.
Reestruturação integrada
O restreamer go2rtc bundled puxa cada câmera uma vez e compartilha-a com todos os espectadores, mantendo a carga fora da própria câmera.
Por que executar Frigate na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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