Frigate é um gravador de vídeo de rede de código aberto construído em torno da detecção de objetos em tempo real. Ele analisa continuamente os streams de suas câmeras IP, identifica pessoas, carros, animais e outros objetos no local, e apenas registra ou alerta quando algo significativo realmente acontece em vez de em cada pixel de movimento.

Porque cada quadro é processado em seu próprio servidor, as imagens nunca saem da máquina que você controla, sem subscrição na nuvem, sem taxa por câmera e sem vendedor que decida quanto tempo suas gravações serão mantidas. O Frigate funciona com qualquer câmera que forneça um fluxo RTSP, armazena gravações em disco local e se integra com o Assistente Doméstico e o MQTT para automações.