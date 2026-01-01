Implante AiToEarn com instalação em um clique.
Agente de marketing de conteúdo de IA de código aberto para empresas individuais, criadores e marcas publicarem em mais de 12 plataformas sociais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com AiToEarn
AiToEarn é um agente de marketing de conteúdo com IA de código aberto que ajuda criadores, empresas de uma pessoa só e marcas a gerar, programar e distribuir conteúdo no Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest e LinkedIn a partir de uma única interface.
Auto-hospedar o AiToEarn em seu próprio VPS mantém os tokens da conta, a mídia gerada e as análises de publicação sob seu controle, elimina as taxas de SaaS baseadas em assento e permite que você integre seus próprios provedores de IA e credenciais Relay para OAuth sem se registrar como desenvolvedor em cada plataforma.
AiToEarn: principais recursos
Publicação Multiplataforma
Publique vídeos, artigos e posts em mais de 12 redes, incluindo Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X e LinkedIn, a partir de um fluxo de trabalho compartilhado.
Geração de Conteúdo com IA
O agente de IA integrado gera textos, expande ou reescreve rascunhos, e produz imagens e vídeos curtos adaptados para cada plataforma de destino.
OAuth via Relay
Conecte todas as plataformas suportadas com uma única chave de API através do serviço AiToEarn Relay — nenhuma conta de desenvolvedor por plataforma é necessária.
MCP e Agente Pronto
O suporte nativo ao protocolo MCP permite que você opere o AiToEarn a partir de Claude, Cursor e outros tempos de execução de agente, usando as mesmas APIs que a UI web utiliza.
Armazenamento Auto-Hospedado
Inclui um armazenamento de objetos compatível com S3 incorporado, conjunto de réplicas MongoDB e cache Redis para que toda a mídia, contas e filas permaneçam no seu VPS.
Por que executar AiToEarn na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.