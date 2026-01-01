AiToEarn é um agente de marketing de conteúdo com IA de código aberto que ajuda criadores, empresas de uma pessoa só e marcas a gerar, programar e distribuir conteúdo no Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest e LinkedIn a partir de uma única interface.

Auto-hospedar o AiToEarn em seu próprio VPS mantém os tokens da conta, a mídia gerada e as análises de publicação sob seu controle, elimina as taxas de SaaS baseadas em assento e permite que você integre seus próprios provedores de IA e credenciais Relay para OAuth sem se registrar como desenvolvedor em cada plataforma.