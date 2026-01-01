Modèles de newsletters mensuelles
Créez des newsletters mensuelles pour récapituler les mises à jour importantes, partager les progrès réalisés et tenir votre public informé.
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FAQ sur les modèles de newsletter mensuelle
Quel est l'objectif principal d'une newsletter mensuelle ?
Les newsletters mensuelles ont pour but de résumer les principales mises à jour et les progrès réalisés sur une période plus longue, plutôt que de couvrir chaque petit changement.
Comment choisir le contenu d'une newsletter mensuelle ?
Choisissez les mises à jour, les étapes importantes et les résultats les plus significatifs du mois dernier, et évitez de lister tout ce qui s'est passé.
Quelle est la longueur idéale pour une newsletter mensuelle ?
Les newsletters mensuelles peuvent être légèrement plus longues que les hebdomadaires, mais elles doivent toujours privilégier les points saillants plutôt que les rapports complets.
Qui tire le plus grand profit des newsletters mensuelles ?
Elles conviennent parfaitement aux petites entreprises, aux créateurs et aux communautés qui souhaitent une communication régulière sans envoyer trop de courriels.