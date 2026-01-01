Modèles de newsletters marketing par e-mail
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FAQ sur les modèles de newsletters marketing par e-mail
Quelle est la différence entre une newsletter marketing par e-mail et un e-mail de mise à jour régulier ?
Les newsletters marketing par e-mail sont conçues pour soutenir les campagnes et inciter à l'action, tandis que les e-mails de mise à jour réguliers se concentrent davantage sur le partage d'informations.
Comment choisir un objectif pour une newsletter marketing par e-mail ?
Chaque newsletter doit se concentrer sur un objectif principal, comme la promotion d'une offre, l'annonce d'une mise à jour ou la génération de trafic vers une page.
Qu'est-ce qui rend une newsletter marketing par e-mail efficace ?
Un message clair, un appel à l'action ciblé et un contenu qui correspond aux intérêts du lecteur contribuent à améliorer l'engagement.
Comment puis-je éviter que mes abonnés n'ignorent mes newsletters ?
N’envoyez des newsletters que lorsque vous avez quelque chose d’utile à partager et veillez à ce que le contenu soit pertinent pour votre public.