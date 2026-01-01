Adresse email avec nom de domaine personnalisé

Adresse email professionnelle dès 0,59 €/mois
Obtenez un nom de domaine et une adresse email pour 12 mois et renforcez la crédibilité de votre marque.
Adresse email avec nom de domaine personnalisé

Créez votre adresse email avec nom de domaine personnalisé

Affichez votre marque dans chaque message

Avec une adresse email contenant votre nom de domaine, votre entreprise paraît plus professionnelle dès le premier message.

L'e-mail qui inspire confiance

Une adresse email avec nom de domaine personnalisé rend vos messages plus professionnels et plus crédibles, et améliore les taux d'ouvertures et de réponses.

Lancez-vous sans vous ruiner

Choisissez un plan e-mail plus long pour bénéficier du prix mensuel le plus bas — avec 48 mois, vous pouvez économiser jusqu’à 87%

Configurez votre adresse email professionnelle en quelques minutes

1. Choisissez votre nom de domaine

1. Choisissez votre nom de domaine

Achetez un nouveau nom de domaine chez Hostinger ou utilisez celui que vous possédez déjà. Si votre nom de domaine est enregistré chez un autre fournisseur, nous vous aiderons à le connecter afin que votre adresse email fonctionne correctement et que votre site reste en ligne.

2. Ajoutez votre adresse email

Créez votre adresse email professionnelle en quelques clics depuis votre tableau de bord Hostinger. Ensuite, laissez-nous gérer la configuration technique, vous n'avez rien à faire !

3. Envoyez des messages

Accédez à votre boîte de réception via le webmail Hostinger ou connectez votre compte à Gmail, Outlook ou Apple Mail. La protection anti-spam est activée par défaut, vous pouvez donc envoyer et recevoir des emails en quelques minutes.

Pourquoi acheter un nom de domaine chez Hostinger ?

Registraire fiable

Hostinger est un registraire accrédité par l'ICANN et propose plus de 400 extensions de nom de domaine.

En savoir plus sur les noms de domaine
Registraire fiable

Confidentialité garantie

Lorsque vous enregistrez un nom de domaine, vos coordonnées peuvent apparaître dans les bases de données publiques RDAP/WHOIS. Pour les extensions prises en charge, Hostinger inclut automatiquement une protection de la confidentialité gratuite afin de masquer vos informations personnelles aux tiers.
Confidentialité garantie

Support 24 h/24, 7 j/7

Nos agents parlent plus de 8 langues et sont disponibles à tout moment par discussion en direct ou par email, avec un temps de réponse moyen inférieur à 3 minutes.
Support 24 h/24, 7 j/7

Configuration rapide, gestion simplifiée

Enregistrez votre nom de domaine en quelques clics, puis gérez les renouvellements, les paramètres DNS et les connexions à votre site ou email depuis le même endroit.

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Choisissez parmi les noms de domaine les plus populaires

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Idéal pour remplacer le .com, générique et universel

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Faites la différence avec une adresse email personnalisée

FAQ sur les adresses email avec nom de domaine personnalisé

Qu'est-ce qu'une adresse email avec un nom de domaine personnalisé ?

C'est une adresse email personnalisée qui contient votre nom de domaine (par exemple, nom@votreentreprise.com). Elle vous donne une image plus professionnelle et contribue à renforcer la confiance des clients.

Puis-je acheter un nom de domaine et une adresse email en même temps ?

Oui, vous pouvez enregistrer un nom de domaine et configurer votre adresse email professionnelle en une seule fois. Les services se connecteront automatiquement.

Que faire si je possède déjà un nom de domaine ?

Vous pouvez connecter votre nom de domaine existant à Hostinger en quelques clics.

La configuration d'une adresse email avec nom de domaine personnalisé est-elle difficile ?

Pas du tout ! La configuration est simple et ne prend que quelques minutes. Nous nous occupons de la partie technique pour vous.

Puis-je connecter mon compte email à Gmail ou Outlook ?

Oui, vous pouvez connecter votre compte email à Gmail, Outlook, Apple Mail et d'autres applications, ou y accéder via notre webmail.

Puis-je créer plusieurs adresses e-mail ?

Oui, vous pouvez créer autant d'adresses email que vous le souhaitez pour votre nom de domaine. C'est l'idéal pour les équipes ou les entreprises en croissance.

Que faire si j'ai besoin d'aide ?

Notre équipe de support est disponible 24 h/24, 7 j/7 pour vous aider avec la configuration ou répondre à toute autre question.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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