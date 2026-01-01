Déployer Seafile en un clic.
Plateforme auto-hébergée de synchronisation et de partage de fichiers, alternative à Dropbox.
Choisissez un forfait VPS pour Seafile
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Seafile
Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers haute performance et open source, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs permet des transferts de fichiers rapides et efficaces en termes de bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.
Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires des dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.
Caractéristiques principales de Seafile
Synchronisation au niveau du bloc
La synchronisation delta ne transfère que les blocs de fichiers modifiés, offrant une synchronisation rapide et efficace en termes de bande passante sur tous les appareils connectés.
Chiffrement de bout en bout
Les bibliothèques chiffrées côté client garantissent que les fichiers sont chiffrés avant de quitter votre appareil, protégeant ainsi les données sensibles au repos et en transit.
Gestion de versions de fichiers
L'historique de version automatique avec rétention configurable vous permet de restaurer les versions précédentes des fichiers et de suivre les modifications au fil du temps.
Liens de partage sécurisés
Partagez des fichiers et des dossiers via des liens avec des mots de passe, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour une collaboration externe contrôlée.
Clients multiplateformes
Les clients de synchronisation natifs pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android vous permettent d'accéder à vos fichiers sur tous vos appareils.
Pourquoi exécuter Seafile sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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