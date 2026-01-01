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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Seafile

Seafile est une plateforme de synchronisation et de partage de fichiers haute performance et open source, utilisée par des millions de personnes dans le monde entier. Sa technologie unique de synchronisation au niveau des blocs permet des transferts de fichiers rapides et efficaces en termes de bande passante entre les appareils, ce qui la rend idéale pour les équipes gérant de grandes bibliothèques de fichiers. Contrairement au stockage cloud générique, Seafile a été conçu dès le départ pour une synchronisation fiable de collections de fichiers massives.

Avec le chiffrement côté client, le versionnement des fichiers, les permissions granulaires des dossiers et les clients de synchronisation natifs pour chaque plateforme, Seafile offre une gestion de fichiers de niveau entreprise sans frais d'abonnement ni tarification par utilisateur. L'auto-hébergement conserve toutes vos données sur votre propre serveur. Ce modèle inclut MariaDB pour le stockage des métadonnées, Memcached pour la mise en cache des performances et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Seafile

Synchronisation au niveau du bloc

La synchronisation delta ne transfère que les blocs de fichiers modifiés, offrant une synchronisation rapide et efficace en termes de bande passante sur tous les appareils connectés.

Chiffrement de bout en bout

Les bibliothèques chiffrées côté client garantissent que les fichiers sont chiffrés avant de quitter votre appareil, protégeant ainsi les données sensibles au repos et en transit.

Gestion de versions de fichiers

L'historique de version automatique avec rétention configurable vous permet de restaurer les versions précédentes des fichiers et de suivre les modifications au fil du temps.

Liens de partage sécurisés

Partagez des fichiers et des dossiers via des liens avec des mots de passe, des dates d'expiration et des limites de téléchargement pour une collaboration externe contrôlée.

Clients multiplateformes

Les clients de synchronisation natifs pour Windows, macOS, Linux, iOS et Android vous permettent d'accéder à vos fichiers sur tous vos appareils.

Pourquoi exécuter Seafile sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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