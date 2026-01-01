Déployer ScyllaDB en un clic.
Base de données NoSQL à haut débit, compatible sans modification avec Apache Cassandra et Amazon DynamoDB.
Choisissez un forfait VPS pour ScyllaDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ScyllaDB
ScyllaDB est une base de données NoSQL open-source, distribuée, à colonnes larges, écrite en C++ sur le framework Seastar shard-per-core. Elle prend en charge nativement le Cassandra Query Language (CQL) et l'API Amazon DynamoDB, de sorte que les applications Cassandra et DynamoDB existantes se connectent sans modification de code tout en fonctionnant sur une fraction du matériel.
L'auto-hébergement de ScyllaDB sur votre propre VPS offre aux applications une latence prévisible de quelques millisecondes pour les charges de travail de séries chronologiques, d'IoT, de messagerie, de détection de fraude et de profils d'utilisateurs — sans tarification par opération, sans limites de capacité de lecture/écriture et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour un niveau Cassandra ou DynamoDB géré.
Caractéristiques principales de ScyllaDB
Compatible Cassandra
Parle CQL nativement et prend en charge chaque pilote Cassandra, de sorte que les applications Cassandra existantes se connectent en modifiant uniquement l'adresse de l'hôte.
API DynamoDB
L'interface Alternator intégrée accepte le protocole filaire Amazon DynamoDB, permettant aux clients DynamoDB de fonctionner sans modification sur une infrastructure auto-hébergée.
Moteur de partitionnement par cœur
Le framework Seastar épingle un shard à chaque cœur de CPU pour une exécution sans verrouillage et sans partage qui sature tous les cœurs sous charge.
Métriques Prometheus intégrées
Le point de terminaison natif /metrics expose des centaines d'éléments internes de la base de données pour Prometheus, Grafana et la pile de surveillance ScyllaDB.
Autorisation au niveau des lignes
CassandraAuthorizer applique des autorisations par rôle sur les keyspaces, les tables et les lignes afin que chaque application se connecte avec le moins de privilèges requis.
Évolutif Linéairement
Ajoutez des nœuds pour faire évoluer le débit et le stockage horizontalement — les clusters s'étendent couramment sur des dizaines de nœuds traitant des millions d'opérations par seconde.
Pourquoi exécuter ScyllaDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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