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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Amoro

Apache Amoro est un projet Apache en incubation qui ajoute une couche d'auto-gestion au-dessus des formats open lakehouse, offrant un tableau de bord web unifié pour les catalogues, les tables et l'auto-optimisation continue. Il s'intègre avec Flink, Spark et Trino afin que les équipes de plateforme puissent centraliser la maintenance des tables, la compaction des fichiers, l'expiration des instantanés et les politiques de rétention des données à travers plusieurs formats de table à partir d'un seul endroit.

L'auto-hébergement d'Amoro conserve les métadonnées du catalogue, les statistiques des tables et l'activité de l'optimiseur sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais SaaS par table. L'interface utilisateur web fournie affiche les tailles de table, la progression de l'optimisation, l'historique des instantanés et l'accès au terminal SQL, offrant aux équipes de plateforme de données une console opérationnelle qui n'existe pas dans les déploiements bruts d'Iceberg ou de Paimon.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Amoro

Tableau de bord lakehouse unifié

Parcourir les catalogues, schémas, tables, instantanés et partitions dans les formats Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive et Paimon à partir d'une interface utilisateur web unique sans écrire de SQL.

Moteur auto-optimisant

Compacte continuellement les petits fichiers, fusionne les suppressions et réécrit les manifestes en arrière-plan afin que les tables de streaming et CDC restent rapides pour les requêtes sans tâches de maintenance manuelles.

Catalogue multi-formats

Enregistrez les catalogues Amoro internes ou connectez-vous aux catalogues Hive Metastore, AWS Glue, REST et Hadoop existants et gérez chaque format de table pris en charge à partir d'un seul plan de contrôle.

Conteneurs d'optimiseur enfichables

Exécutez des tâches d'optimisation sur un conteneur local prêt à l'emploi ou passez à l'échelle vers des conteneurs d'optimisation externes Flink, Spark ou Kubernetes à mesure que les volumes de données augmentent.

Terminal SQL intégré

Interrogez et inspectez les tables directement depuis le tableau de bord à l'aide du terminal Spark local intégré, ou connectez Kyuubi pour un accès SQL partagé de qualité production.

Pourquoi exécuter Apache Amoro sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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Omkar
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