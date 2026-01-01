Apache Amoro est un projet Apache en incubation qui ajoute une couche d'auto-gestion au-dessus des formats open lakehouse, offrant un tableau de bord web unifié pour les catalogues, les tables et l'auto-optimisation continue. Il s'intègre avec Flink, Spark et Trino afin que les équipes de plateforme puissent centraliser la maintenance des tables, la compaction des fichiers, l'expiration des instantanés et les politiques de rétention des données à travers plusieurs formats de table à partir d'un seul endroit.

L'auto-hébergement d'Amoro conserve les métadonnées du catalogue, les statistiques des tables et l'activité de l'optimiseur sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais SaaS par table. L'interface utilisateur web fournie affiche les tailles de table, la progression de l'optimisation, l'historique des instantanés et l'accès au terminal SQL, offrant aux équipes de plateforme de données une console opérationnelle qui n'existe pas dans les déploiements bruts d'Iceberg ou de Paimon.