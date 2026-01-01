Apache Doris est une base de données analytique MPP moderne et en temps réel utilisée par des milliers d'organisations, dont JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan et ByteDance, pour alimenter des tableaux de bord, des analyses ad hoc et des analyses orientées client sur des centaines de téraoctets de données. Son moteur d'exécution vectorisé, son stockage en colonnes et son optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes SQL en moins d'une seconde sur des milliards de lignes tout en restant compatible au niveau du protocole avec MySQL, afin que les outils et pilotes BI existants se connectent sans aucune modification.

L'auto-hébergement de Doris sur votre propre VPS permet de garder le contrôle direct sur la latence des requêtes, les politiques de rétention et les pipelines d'ingestion, sans facturation par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Le frontal inclus fournit une console web intégrée pour l'état du cluster, le profilage des requêtes et l'exploration SQL.