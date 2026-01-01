Scada-LTS est un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) basé sur Java et natif du web, conçu pour les ingénieurs qui ont besoin de surveiller et de contrôler des équipements industriels depuis un navigateur. Issu du code source éprouvé de Mango Automation, il est livré avec un éditeur de vues graphiques, l'enregistrement de données historiques, la gestion des alarmes, le scripting et des pilotes intégrés pour Modbus, SNMP, OPC et d'autres protocoles industriels — sans licences propriétaires ni frais par balise.

L'auto-hébergement de Scada-LTS sur votre propre VPS maintient les données de processus, les identifiants des appareils et l'activité des opérateurs entièrement au sein de votre infrastructure, tout en rendant les tableaux de bord accessibles aux équipes sur le terrain via HTTPS standard sans exposer les automates programmables industriels (API) à l'internet public.