Déployer SABnzbd en un clic.
Téléchargeur binaire Usenet automatisé qui met en file d'attente, vérifie et extrait les fichiers NZB sans intervention manuelle.
Choisissez un forfait VPS pour SABnzbd
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec SABnzbd
SABnzbd est le principal téléchargeur Usenet open-source, automatisant l'ensemble du processus, du fichier NZB au fichier final : téléchargement parallèle depuis plusieurs serveurs, vérification d'intégrité PAR2, réparation automatique et extraction d'archives — le tout sans intervention manuelle. Il est la pierre angulaire des flux de travail d'automatisation des médias depuis plus d'une décennie.
L'auto-hébergement de SABnzbd sur un VPS offre une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour la surveillance RSS et les files d'attente de téléchargement sans avoir à laisser un ordinateur domestique allumé. La bande passante des centres de données dépasse souvent les vitesses résidentielles, et les téléchargements atterrissent sur le stockage du VPS pour un streaming ou une récupération ultérieure via Sonarr, Radarr et l'ensemble de la pile d'automatisation des médias.
Caractéristiques principales de SABnzbd
Traitement NZB automatisé
Gère automatiquement l'intégralité du processus de téléchargement — récupérer, vérifier avec PAR2, réparer les fichiers incomplets et extraire les archives sans intervention de l'utilisateur.
Prise en charge multi-serveurs
Se connecte à plusieurs fournisseurs Usenet avec un ordre de priorité et une configuration de serveurs de remplissage pour compléter les téléchargements malgré une couverture d'articles incomplète.
Intégration de Sonarr et Radarr
Fonctionne comme client de téléchargement pour la populaire pile d'automatisation des médias arr, permettant des flux de travail d'acquisition de films et de séries TV entièrement automatisés.
Planification de la bande passante
Définissez des limites de vitesse et des heures d'activité afin que les téléchargements n'entrent pas en concurrence avec d'autres services pendant les périodes de pointe.
Surveillance des flux RSS
Surveille les flux RSS des indexeurs Usenet et déclenche automatiquement les téléchargements lorsqu'un nouveau contenu correspondant à vos filtres est publié.
Pourquoi exécuter SABnzbd sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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