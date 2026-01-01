Déployer RustFS en un clic.
Stockage d'objets distribué compatible S3, développé en Rust pour les charges de travail d'IA, les lacs de données et les applications cloud-natives.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RustFS
RustFS est un système de stockage d'objets distribué et haute performance, entièrement construit en Rust. Il offre une compatibilité totale avec l'API Amazon S3, combinée aux garanties de sécurité mémoire de Rust et à des performances brutes qui dépassent les solutions traditionnelles. Conçu pour les lacs de données, les pipelines d'IA/ML et les charges de travail de big data, RustFS utilise le codage d'effacement pour protéger contre la perte de données et la détection de la pourriture des bits (bitrot) pour assurer l'intégrité des données à long terme.
L'auto-hébergement de RustFS sur votre propre VPS place votre infrastructure de stockage d'objets entièrement sous votre contrôle — pas de frais par Go, pas de frais de sortie, et pas de verrouillage fournisseur. La console web intégrée vous permet de gérer les buckets, de configurer les politiques d'accès et de surveiller l'utilisation du stockage sans nécessiter d'outils supplémentaires.
Caractéristiques principales de RustFS
Compatible avec l'API S3
Fonctionne avec n'importe quel client, SDK ou outil compatible S3 — migrez les flux de travail existants sans modifications de code.
Codage par effacement
Distribue les données sur plusieurs volumes avec redondance afin que le stockage reste intact même en cas de défaillance de disques individuels.
Console de gestion Web
Interface basée sur un navigateur pour créer des compartiments, gérer les clés d'accès, définir des politiques de cycle de vie et surveiller l'utilisation du stockage.
Haute performance
Construit en Rust pour la sécurité de la mémoire et la vitesse — les benchmarks montrent un débit jusqu'à 2,3 fois supérieur à celui des alternatives pour les charges de travail d'objets de petite taille.
Notifications d'événements
Déclencher des webhooks sur les événements de compartiment tels que la création et la suppression d'objets pour s'intégrer à des pipelines de traitement en aval.
Intégration de l'identité
Prend en charge OIDC/OpenID Connect et OpenStack Keystone pour l'authentification unique d'entreprise et les déploiements multi-locataires.
Pourquoi exécuter RustFS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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