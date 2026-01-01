Déployer RSSHub en un clic.
Générateur de flux RSS open-source qui permet de s'abonner à n'importe quel site web, des réseaux sociaux à GitHub et au-delà.
Choisissez un forfait VPS pour RSSHub
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RSSHub
RSSHub est le plus grand réseau RSS open-source au monde, prenant en charge plus de 5 000 routes pour les plateformes qui ont cessé d'offrir des flux RSS natifs – Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, et bien d'autres. Avec plus de 41 000 étoiles GitHub et des contributions de plus de 1 300 développeurs, il est devenu la solution de référence pour maintenir le web ouvert abonnable.
L'auto-hébergement de RSSHub signifie que vos habitudes de consommation de contenu restent privées – toutes les requêtes de flux proviennent de votre propre serveur plutôt que d'instances publiques qui pourraient enregistrer les requêtes. La mise en cache Redis maintient la rapidité des flux fréquemment consultés et réduit la charge sur les sites web sources.
Caractéristiques principales de RSSHub
Plus de 5 000 itinéraires de contenu
Couvre des centaines de plateformes, y compris les médias sociaux, les sites d'actualités, GitHub, le commerce électronique et les publications spécialisées — si elle a une page, RSSHub peut en faire un flux.
Flux des médias sociaux
Générez des flux RSS depuis Instagram, Twitter, TikTok et YouTube sans créer de comptes ni accorder aux applications tierces l'accès à vos identifiants.
Mise en cache Redis
L'intégration Redis intégrée offre des réponses de flux rapides pour les routes fréquemment consultées tout en réduisant les requêtes répétées vers les sites web sources.
Navigation : Confidentialité avant tout
Suivez n'importe quelle source de contenu via votre lecteur de flux sans partager vos habitudes de lecture avec des plateformes commerciales ou des services d'agrégation.
Intégration de l'automatisation
Connectez les flux RSSHub à n8n, Zapier ou Home Assistant pour déclencher des workflows chaque fois que du nouveau contenu est publié sur une plateforme prise en charge.
Pourquoi exécuter RSSHub sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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