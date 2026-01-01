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Générateur de flux RSS open-source qui permet de s'abonner à n'importe quel site web, des réseaux sociaux à GitHub et au-delà.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec RSSHub

RSSHub est le plus grand réseau RSS open-source au monde, prenant en charge plus de 5 000 routes pour les plateformes qui ont cessé d'offrir des flux RSS natifs – Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, et bien d'autres. Avec plus de 41 000 étoiles GitHub et des contributions de plus de 1 300 développeurs, il est devenu la solution de référence pour maintenir le web ouvert abonnable.

L'auto-hébergement de RSSHub signifie que vos habitudes de consommation de contenu restent privées – toutes les requêtes de flux proviennent de votre propre serveur plutôt que d'instances publiques qui pourraient enregistrer les requêtes. La mise en cache Redis maintient la rapidité des flux fréquemment consultés et réduit la charge sur les sites web sources.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de RSSHub

Plus de 5 000 itinéraires de contenu

Couvre des centaines de plateformes, y compris les médias sociaux, les sites d'actualités, GitHub, le commerce électronique et les publications spécialisées — si elle a une page, RSSHub peut en faire un flux.

Flux des médias sociaux

Générez des flux RSS depuis Instagram, Twitter, TikTok et YouTube sans créer de comptes ni accorder aux applications tierces l'accès à vos identifiants.

Mise en cache Redis

L'intégration Redis intégrée offre des réponses de flux rapides pour les routes fréquemment consultées tout en réduisant les requêtes répétées vers les sites web sources.

Navigation : Confidentialité avant tout

Suivez n'importe quelle source de contenu via votre lecteur de flux sans partager vos habitudes de lecture avec des plateformes commerciales ou des services d'agrégation.

Intégration de l'automatisation

Connectez les flux RSSHub à n8n, Zapier ou Home Assistant pour déclencher des workflows chaque fois que du nouveau contenu est publié sur une plateforme prise en charge.

Pourquoi exécuter RSSHub sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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