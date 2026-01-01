Déployer RSS Bridge en un clic.
Passerelle auto-hébergée qui transforme les sites web sans RSS en flux épurés et auxquels on peut s'abonner pour tout lecteur.
Choisissez un forfait VPS pour RSS Bridge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec RSS Bridge
RSS Bridge est un service PHP open-source qui génère des flux RSS et Atom pour les sites qui ne les publient plus — réseaux sociaux, plateformes vidéo, portails d'actualités, fils de discussion de forums, et la longue traîne de pages qui ont discrètement abandonné les flux au cours de la dernière décennie. Il propose des centaines de ponts maintenus par la communauté et expose chacun d'eux comme une URL de flux stable à laquelle vous pouvez vous abonner depuis n'importe quel lecteur.
L'auto-hébergement de RSS Bridge sur votre propre VPS garde votre liste de lecture privée, contourne les limites de débit et les temps d'arrêt des instances publiques qui accompagnent les déploiements communautaires partagés, et vous permet de mettre sur liste blanche exactement les ponts que votre instance expose. Combiné avec un lecteur auto-hébergé comme FreshRSS ou CommaFeed, cela vous redonne le contrôle sur la façon dont vous consommez le web ouvert.
Caractéristiques principales de RSS Bridge
Des centaines de ponts
Générez des flux à partir de chaînes YouTube, de chronologies Mastodon, de sous-reddits, de pages Bandcamp, de versions GitHub, de sites d'actualités et de nombreuses autres sources, directement.
Plusieurs formats de flux
Proposez chaque source au format Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou texte brut afin que tout lecteur, scraper ou consommateur de webhook puisse l'utiliser.
Liste blanche du pont
Limitez votre instance à un ensemble de ponts sélectionnés via
whitelist.txt pour contrôler l'utilisation des ressources et éviter d'exposer des scrapers rarement utilisés.
Récupération de qualité navigateur
Intègre curl-impersonate afin que les requêtes ressemblent à un vrai navigateur Chrome, contournant ainsi les sites qui bloquent les clients HTTP standards.
Ponts personnalisés
Déposez vos propres fichiers
Bridge.php dans le volume de configuration pour scraper n'importe quel site dont vous avez besoin sans forker le projet.
Pas besoin de comptes
UI web sans état, sans utilisateurs, sans base de données et sans inscription — les URL de flux sont le seul état persistant.
Pourquoi exécuter RSS Bridge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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