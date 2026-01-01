RSS Bridge est un service PHP open-source qui génère des flux RSS et Atom pour les sites qui ne les publient plus — réseaux sociaux, plateformes vidéo, portails d'actualités, fils de discussion de forums, et la longue traîne de pages qui ont discrètement abandonné les flux au cours de la dernière décennie. Il propose des centaines de ponts maintenus par la communauté et expose chacun d'eux comme une URL de flux stable à laquelle vous pouvez vous abonner depuis n'importe quel lecteur.

L'auto-hébergement de RSS Bridge sur votre propre VPS garde votre liste de lecture privée, contourne les limites de débit et les temps d'arrêt des instances publiques qui accompagnent les déploiements communautaires partagés, et vous permet de mettre sur liste blanche exactement les ponts que votre instance expose. Combiné avec un lecteur auto-hébergé comme FreshRSS ou CommaFeed, cela vous redonne le contrôle sur la façon dont vous consommez le web ouvert.