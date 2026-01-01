Déployer Rotki en une installation en un clic.
Gestionnaire de portefeuille de cryptomonnaies open source qui traite toutes les données localement, préservant la confidentialité totale de vos informations financières.
Choisissez un forfait VPS pour Rotki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rotki
Rotki est une application open source de suivi de portefeuille, d'analyse et de reporting fiscal, conçue autour d'un principe unique : vos données financières ne quittent jamais votre machine. Contrairement aux applications de portefeuille centralisées qui agrègent les avoirs sur les plateformes d'échange et les portefeuilles sur leurs serveurs, Rotki fonctionne localement et traite tout sur votre propre VPS — pas de comptes, pas de partage de données, pas de risque de violation.
Il se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et des dizaines d'autres plateformes d'échange via des clés API en lecture seule, suit les portefeuilles Ethereum et Bitcoin, et surveille les positions DeFi dans des protocoles comme Aave et Uniswap. L'auto-hébergement vous offre un accès persistant depuis n'importe quel appareil sans exposer les clés API sensibles à des tiers.
Caractéristiques principales de Rotki
Traitement local des données
Toutes les données de portefeuille sont traitées sur votre propre serveur — rien n'est envoyé à des services externes, éliminant le risque de violations de données financières.
Suivi multi-échange
Se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et de nombreux autres échanges via des clés API en lecture seule pour une vue unifiée du portefeuille.
Support du protocole DeFi
Détecte automatiquement les positions dans Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO et d'autres protocoles DeFi, y compris les rendements et les récompenses.
Génération de rapports fiscaux
Génère des rapports détaillés des transactions, des revenus et des événements imposables, formatés pour les comptables ou l'importation dans un logiciel fiscal.
Surveillance de la blockchain
Suit les adresses Ethereum avec tous les jetons ERC-20, les adresses Bitcoin et les avoirs NFT avec une valorisation en temps réel.
Pourquoi exécuter Rotki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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