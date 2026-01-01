Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est persisté automatiquement. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état basé sur SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeu multijoueur, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.

L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état des acteurs, la mémoire des agents et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état des acteurs, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.