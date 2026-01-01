Déployer Rivet en un clic.
Runtime open source pour les acteurs avec état propulsant les agents d'IA, les applications collaboratives et les workflows durables.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Rivet
Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est persisté automatiquement. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état basé sur SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeu multijoueur, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.
L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état des acteurs, la mémoire des agents et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état des acteurs, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.
Caractéristiques principales de Rivet
Acteurs avec état
Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.
Workflows durables
L'exécution du workflow survit aux plantages et aux redémarrages, rejouant l'historique des événements pour que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.
Inspecteur intégré
Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite des acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.
SDKs polyglottes
Connectez les exécuteurs via les SDKs officiels de RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.
Stockage du système de fichiers
Déploiement monoposte prêt pour la production, adossé à un magasin RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.
Ordonnancement des conteneurs
Planifie le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, facilitant l'exécution d'agents et de serveurs de jeu en parallèle avec le moteur.
Pourquoi exécuter Rivet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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