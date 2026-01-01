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Serveur de streaming en direct open-source qui ingère des vidéos de n'importe quelle source et les diffuse simultanément vers YouTube, Twitch et des points de terminaison RTMP personnalisés.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Restreamer

Restreamer est un serveur de streaming en direct open source développé par datarhei qui offre des capacités de streaming de niveau entreprise via une interface web accessible. Il ingère des vidéos provenant de webcams, de caméras IP et de flux en direct, convertit entre les protocoles RTMP, HLS, SRT et WebRTC, et distribue simultanément vers plusieurs plateformes — YouTube, Twitch, Facebook Live, ou toute destination RTMP personnalisée — à partir d'une source unique.

L'auto-hébergement de Restreamer élimine les frais mensuels des services de multi-streaming commerciaux et maintient les flux vidéo entièrement hors des plateformes tierces, ce qui est important pour les diffusions confidentielles comme les formations internes, les événements privés ou les annonces de pré-lancement. La bande passante VPS dédiée assure des débits stables et une qualité de flux constante que les environnements d'hébergement partagé ne peuvent garantir.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Restreamer

Diffusion multiplateforme

Diffusez une seule source vidéo vers YouTube, Twitch, Facebook Live et des points de terminaison RTMP personnalisés simultanément, sans exécuter plusieurs instances d'encodeur.

Conversion de protocole

Acceptez les formats d'ingestion RTMP, SRT ou autres et diffusez en HLS, WebRTC ou RTMP afin que tout appareil ou plateforme de visualisation puisse recevoir votre flux.

Reconnexion automatique

Gère les coupures réseau et les interruptions de source sans intervention manuelle, en maintenant les diffusions en cours malgré les défaillances transitoires.

Gestion Web

Configurez les sources, les destinations et les paramètres d'encodage via une interface de navigateur, sans connaissance de la ligne de commande ni configuration complexe de logiciel de streaming.

Enregistrement du flux

Archivez les diffusions en direct directement vers un stockage persistant pour la relecture après l'événement, la conservation pour la conformité ou la réutilisation de contenu sans services supplémentaires.

Pourquoi exécuter Restreamer sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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