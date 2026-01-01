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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Resilio Sync

Resilio Sync est un service de synchronisation de fichiers pair-à-pair basé sur le protocole BitTorrent, initialement publié sous le nom de BitTorrent Sync. Il déplace les fichiers directement entre vos appareils via un canal P2P chiffré, sans rien télécharger vers un fournisseur de cloud — votre VPS, vos ordinateurs de bureau, portables et téléphones partagent un dossier en échangeant des clés de partage cryptographiques, puis maintiennent ce dossier synchronisé à mesure que les fichiers changent.

L'auto-hébergement de Resilio Sync sur un VPS vous offre un pair de synchronisation toujours actif qui détient la copie canonique de vos dossiers partagés, acceptant les modifications entrantes de tout autre appareil sur le partage à tout moment de la journée — sans les plafonds de bande passante, les limites de taille de fichier ou les frais récurrents de la synchronisation cloud commerciale.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Resilio Sync

Synchronisation pair à pair directe

Transfert de fichiers chiffré entre vos appareils via un canal P2P — vos données ne résident jamais sur un serveur tiers.

Aucune limite de taille de fichier

Synchronisez des fichiers et des dossiers de toute taille sans les limites des clouds commerciaux — seuls votre espace de stockage et votre bande passante comptent.

Synchronisation sélective

Choisissez par dossier quels appareils reçoivent le contenu complet par opposition au streaming à la demande, afin que les téléphones n'aient pas à refléter des bibliothèques entières.

Partager les clés et les liens

Les modes de partage en lecture seule, en lecture-écriture et par lien à usage unique vous permettent de contrôler précisément ce que chaque pair invité peut faire avec un dossier partagé.

Applications natives multiplateformes

Les clients propriétaires pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android et les systèmes NAS signifient que chaque appareil parle nativement le même protocole.

Pourquoi exécuter Resilio Sync sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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