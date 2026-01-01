Resilio Sync est un service de synchronisation de fichiers pair-à-pair basé sur le protocole BitTorrent, initialement publié sous le nom de BitTorrent Sync. Il déplace les fichiers directement entre vos appareils via un canal P2P chiffré, sans rien télécharger vers un fournisseur de cloud — votre VPS, vos ordinateurs de bureau, portables et téléphones partagent un dossier en échangeant des clés de partage cryptographiques, puis maintiennent ce dossier synchronisé à mesure que les fichiers changent.

L'auto-hébergement de Resilio Sync sur un VPS vous offre un pair de synchronisation toujours actif qui détient la copie canonique de vos dossiers partagés, acceptant les modifications entrantes de tout autre appareil sur le partage à tout moment de la journée — sans les plafonds de bande passante, les limites de taille de fichier ou les frais récurrents de la synchronisation cloud commerciale.