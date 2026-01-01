Déployer Relaticle en un clic.
CRM open-source avec prise en charge d'agents IA natifs, 30 outils MCP et API REST pour automatiser les flux de travail des clients.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Relaticle
Relaticle est une plateforme CRM auto-hébergée conçue avec un support natif d'agents IA en son cœur. Elle gère les contacts, les entreprises et les pipelines de vente via une interface moderne alimentée par Filament, tout en exposant 30 outils de protocole de contexte de modèle qui permettent aux agents IA de lire et d'écrire directement les données CRM — sans avoir à scraper l'interface utilisateur ni à dépendre d'intégrations fragiles.
Contrairement aux CRM traditionnels qui ajoutent l'IA après coup, Relaticle est conçu dès le départ pour une utilisation par des agents humains et IA via le même modèle de données. Une API REST offre un accès programmatique complet, et un processus d'arrière-plan Laravel Horizon gère les importations, les notifications et l'automatisation planifiée. Toutes les données restent dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Relaticle
Support d'agent IA natif
30 outils intégrés du protocole de contexte de modèle permettent aux agents IA de créer des contacts, de mettre à jour les pipelines et d'interroger les données CRM directement sans intégrations personnalisées.
Contacts et Pipelines
Gérez les contacts, les entreprises, les transactions et les pipelines de vente dans un CRM structuré conçu pour les équipes qui ont besoin d'un enregistrement fiable de chaque relation client.
API REST complète
Une API REST complète expose tous les objets CRM pour les scripts d'automatisation, les intégrations tierces et les rapports personnalisés sans accéder à l'interface web.
Traitement des tâches en arrière-plan
Laravel Horizon traite les tâches en file d'attente pour les importations, les notifications et les tâches planifiées sans bloquer l'interface web lors d'opérations intensives.
Connexion sociale OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub ou Google, éliminant le besoin de gérer un ensemble distinct d'identifiants pour le CRM.
Pourquoi exécuter Relaticle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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