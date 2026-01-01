Déployer Reiverr en un clic.
Interface unifiée adaptée à la télévision pour Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr qui remplace la découverte de style Overseerr.
Choisissez un forfait VPS pour Reiverr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reiverr
Reiverr est un frontal open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture dans une interface unique adaptée à la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres populaires, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent le contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout depuis une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur à 3 mètres.
L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS garde chaque clé API connectée, historique de visionnage et journal de requêtes sous votre contrôle. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.
Caractéristiques principales de Reiverr
TMDB Découverte
Parcourez les films et émissions tendances, les recommandations personnalisées, le casting, les évaluations et les bandes-annonces propulsés par The Movie Database.
Lecture Jellyfin
Diffusez le contenu déjà présent dans votre bibliothèque Jellyfin directement dans Reiverr sans changer d'applications ou de sessions.
Demandes Sonarr et Radarr
Envoyez les titres manquants directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une importation dans la bibliothèque sans ouvrir l'une ou l'autre interface utilisateur.
Interface axée sur la télévision
Navigation optimisée pour la télécommande, grande typographie et mise en évidence de la sélection, conçues dès le départ pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs.
Architecture de plugin
Déposez des plugins de lecture ou de source supplémentaires dans le dossier de plugins monté pour étendre Reiverr sans reconstruire l'image.
Version Tizen Smart TV
Associez le backend hébergé à la version officielle de Tizen pour installer Reiverr comme application native sur les téléviseurs intelligents Samsung.
Pourquoi exécuter Reiverr sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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