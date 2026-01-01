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Interface unifiée adaptée à la télévision pour Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr qui remplace la découverte de style Overseerr.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Reiverr

Reiverr est un frontal open-source qui combine la découverte de médias, la demande et la lecture dans une interface unique adaptée à la télévision. Au lieu de passer de Jellyfin, TMDB, Sonarr et Radarr, les utilisateurs parcourent les titres populaires, obtiennent des recommandations personnalisées, demandent le contenu manquant et diffusent ce qui est déjà dans leur bibliothèque — le tout depuis une seule application optimisée pour les télécommandes et les interfaces utilisateur à 3 mètres.

L'auto-hébergement de Reiverr sur votre propre VPS garde chaque clé API connectée, historique de visionnage et journal de requêtes sous votre contrôle. L'architecture basée sur des plugins vous permet d'ajouter de nouvelles sources de streaming sans modifier le cœur, et le même backend peut alimenter à la fois l'application web et une version native sur les téléviseurs intelligents Samsung Tizen.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Reiverr

TMDB Découverte

Parcourez les films et émissions tendances, les recommandations personnalisées, le casting, les évaluations et les bandes-annonces propulsés par The Movie Database.

Lecture Jellyfin

Diffusez le contenu déjà présent dans votre bibliothèque Jellyfin directement dans Reiverr sans changer d'applications ou de sessions.

Demandes Sonarr et Radarr

Envoyez les titres manquants directement à Sonarr ou Radarr pour un téléchargement automatique et une importation dans la bibliothèque sans ouvrir l'une ou l'autre interface utilisateur.

Interface axée sur la télévision

Navigation optimisée pour la télécommande, grande typographie et mise en évidence de la sélection, conçues dès le départ pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs.

Architecture de plugin

Déposez des plugins de lecture ou de source supplémentaires dans le dossier de plugins monté pour étendre Reiverr sans reconstruire l'image.

Version Tizen Smart TV

Associez le backend hébergé à la version officielle de Tizen pour installer Reiverr comme application native sur les téléviseurs intelligents Samsung.

Pourquoi exécuter Reiverr sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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