Redpanda Console est une interface utilisateur web open source développée par Redpanda Data pour inspecter et exploiter des clusters de streaming compatibles Kafka. Elle expose les sujets, les partitions, les offsets, les groupes de consommateurs, les schémas, les ACL et les charges utiles de messages en direct via une interface unique, avec un support intégré pour le décodage JSON, Avro, Protobuf et MessagePack.

Ce déploiement en un clic livre Console avec un broker Redpanda intégré, vous offrant ainsi un point d'accès Kafka-API fonctionnel, un registre de schémas et une API d'administration dès le démarrage du conteneur. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les données d'événements, les charges utiles des clients et les métadonnées de flux entièrement sous votre contrôle, sans frais SaaS par broker.