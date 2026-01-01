Déployer Redis Commander en un clic.
Interface utilisateur de gestion Redis basée sur le Web pour parcourir les clés, modifier les valeurs et surveiller une base de données Redis depuis n'importe quel navigateur.
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Ce que vous pouvez construire avec Redis Commander
Redis Commander est une interface web légère et open-source pour la gestion des bases de données Redis. Elle offre un navigateur arborescent pour la navigation dans les espaces de clés, des éditeurs en ligne pour les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles et les ensembles triés, ainsi qu'une console de commande intégrée pour exécuter des commandes Redis arbitraires. Les statistiques du serveur — utilisation de la mémoire, clients connectés, taux de succès — sont visibles en un coup d'œil sur le tableau de bord.
Ce déploiement regroupe Redis Commander avec une instance Redis 7, vous obtenez ainsi un magasin de clés-valeurs entièrement fonctionnel et son interface utilisateur de gestion dans une seule pile. L'authentification de base HTTP protège l'interface web contre les accès non autorisés, et l'instance Redis est sécurisée par un mot de passe généré afin qu'elle ne soit pas exposée sans identifiants.
Caractéristiques principales de Redis Commander
Clé Navigateur
Naviguez dans l'intégralité de votre espace de clés Redis dans une vue arborescente, recherchez par motif, et inspectez ou modifiez n'importe quelle valeur directement dans le navigateur sans écrire de commandes Redis.
Tous les types de données
Affichez et modifiez les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles, les ensembles triés et les flux avec des éditeurs prenant en charge les types qui affichent les données dans un format structuré et lisible.
Console de commande
Exécutez des commandes Redis arbitraires depuis la console intégrée et voyez la réponse immédiatement — utile pour le débogage, l'administration et les opérations de données ponctuelles.
Statistiques du serveur
Le tableau de bord affiche les métriques en temps réel du serveur Redis, notamment la consommation de mémoire, les taux de succès/échec du keyspace, les clients connectés et la durée de fonctionnement, en un coup d'œil.
Authentification HTTP de base
L'interface web est protégée par une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, empêchant l'accès non autorisé à vos données Redis via l'interface utilisateur du navigateur.
Pourquoi exécuter Redis Commander sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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