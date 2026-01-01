Déployer REDAXO en un clic.
CMS PHP open-source flexible qui donne aux développeurs un contrôle total sur le code de sortie du site web, aussi bien pour les sites simples que pour les portails complexes.
Choisissez un forfait VPS pour REDAXO
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec REDAXO
REDAXO est un système de gestion de contenu PHP open-source développé depuis 2004 qui donne aux développeurs un contrôle total sur la sortie du site web. Contrairement aux CMS à opinion arrêtée qui imposent une structure HTML fixe, REDAXO vous permet de créer des modules personnalisés qui définissent exactement comment le contenu est saisi et rendu — des pages d'atterrissage minimales aux grands portails multilingues.
L'auto-hébergement de REDAXO sur votre propre VPS signifie que vous possédez votre contenu, vos données et vos personnalisations sans frais de plateforme ni restrictions de fournisseur. Ce modèle associe REDAXO à MariaDB 10.11 et installe automatiquement le CMS au premier démarrage, vous permettant ainsi de vous connecter au panneau d'administration et de commencer à construire immédiatement.
Caractéristiques principales de REDAXO
Modules de contenu personnalisés
Créez des modules de contenu réutilisables qui contrôlent précisément la manière dont les éditeurs saisissent les données et comment ces données sont rendues en HTML — sans dépendance à un framework.
Contrôle total de la sortie
REDAXO n'impose aucune contrainte structurelle sur votre balisage, permettant aux développeurs de produire un HTML propre et sémantique adapté à chaque projet.
Prise en charge multilingue
Gérez le contenu dans plusieurs langues avec le support intégré de clang, faisant de REDAXO un choix naturel pour les sites web internationaux et régionaux.
Écosystème d'extensions
Étendez REDAXO grâce à un riche écosystème d'addons communautaires couvrant la gestion des médias, le SEO, les formulaires, l'authentification, et bien plus encore.
Système de modèles flexible
Définissez des modèles de page et des mises en page réutilisables en PHP, donnant aux développeurs front-end la liberté de structurer les projets comme bon leur semble.
Pourquoi exécuter REDAXO sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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