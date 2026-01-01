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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Nextcloud

Nextcloud est une plateforme de productivité open source complète qui remplace Google Workspace et Dropbox avec la synchronisation de fichiers, l'édition de documents en temps réel, le calendrier, les contacts, la vidéoconférence, et bien plus encore. Avec des clients de bureau et mobiles pour chaque plateforme, il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur.

L'auto-hébergement de Nextcloud sur votre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime les limites de stockage imposées par les fournisseurs de cloud, et vous donne un contrôle total sur l'emplacement des fichiers et communications sensibles — essentiel pour les équipes ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de confidentialité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Nextcloud

Synchronisation et partage de fichiers

Synchronisez les fichiers sur tous vos appareils avec des applications de bureau et mobiles, et partagez-les avec des collègues ou des clients à l'aide de liens protégés par mot de passe et à expiration.

Édition collaborative de documents

Modifiez des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel grâce à l'intégration OnlyOffice ou Collabora — aucun abonnement Microsoft 365 n'est nécessaire.

Calendrier et Contacts

Gérer les calendriers et les contacts avec une prise en charge complète de CalDAV/CardDAV, se synchronisant nativement avec les clients iOS, Android, macOS et Windows.

Appels vidéo et Chat

Nextcloud Talk propose des appels vidéo chiffrés de bout en bout et une messagerie d'équipe directement au sein de votre instance Nextcloud, sans nécessiter de service tiers.

Écosystème d'applications

Étendez les fonctionnalités avec plus de 300 applications du Nextcloud App Store, couvrant tout, de l'e-mail à la gestion de projet et au chiffrement de bout en bout.

Pourquoi exécuter Nextcloud sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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