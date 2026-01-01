Déployer Nextcloud en une installation en un clic.
Suite de productivité auto-hébergée avec synchronisation de fichiers, édition collaborative, calendrier et appels vidéo — vos données, votre infrastructure.
Choisissez un forfait VPS pour Nextcloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nextcloud
Nextcloud est une plateforme de productivité open source complète qui remplace Google Workspace et Dropbox avec la synchronisation de fichiers, l'édition de documents en temps réel, le calendrier, les contacts, la vidéoconférence, et bien plus encore. Avec des clients de bureau et mobiles pour chaque plateforme, il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Nextcloud sur votre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime les limites de stockage imposées par les fournisseurs de cloud, et vous donne un contrôle total sur l'emplacement des fichiers et communications sensibles — essentiel pour les équipes ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de confidentialité.
Caractéristiques principales de Nextcloud
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers sur tous vos appareils avec des applications de bureau et mobiles, et partagez-les avec des collègues ou des clients à l'aide de liens protégés par mot de passe et à expiration.
Édition collaborative de documents
Modifiez des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel grâce à l'intégration OnlyOffice ou Collabora — aucun abonnement Microsoft 365 n'est nécessaire.
Calendrier et Contacts
Gérer les calendriers et les contacts avec une prise en charge complète de CalDAV/CardDAV, se synchronisant nativement avec les clients iOS, Android, macOS et Windows.
Appels vidéo et Chat
Nextcloud Talk propose des appels vidéo chiffrés de bout en bout et une messagerie d'équipe directement au sein de votre instance Nextcloud, sans nécessiter de service tiers.
Écosystème d'applications
Étendez les fonctionnalités avec plus de 300 applications du Nextcloud App Store, couvrant tout, de l'e-mail à la gestion de projet et au chiffrement de bout en bout.
Pourquoi exécuter Nextcloud sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.