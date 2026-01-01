Déployer Apache JSPWiki en une installation en un clic.
Moteur wiki mature basé sur Java avec gestion de versions intégrée, pièces jointes, plugins et contrôle d'accès basé sur JAAS.
Choisissez un forfait VPS pour Apache JSPWiki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache JSPWiki
Apache JSPWiki est un moteur wiki riche en fonctionnalités, basé sur Java, maintenu en tant que projet Apache de premier niveau. Les pages sont stockées sous forme de fichiers texte brut avec un historique de version complet, tandis que les pièces jointes, les modèles de page et une vaste bibliothèque de plugins inclus le rendent adapté aux centres de documentation, aux bases de connaissances et aux sites de collaboration intranet où la stabilité et la longévité importent plus que la poursuite des tendances.
L'auto-hébergement de JSPWiki sur votre VPS vous offre un wiki sous licence Apache qui fonctionne entièrement sur votre propre conteneur Tomcat, sans dépendances SaaS, sans tarification par siège, et avec une authentification basée sur JAAS que vous pouvez intégrer à votre propre pile d'identité. Tout, des pages wiki aux pièces jointes, réside sur un seul volume persistant, ce qui rend les sauvegardes et les migrations simples.
Caractéristiques principales de Apache JSPWiki
Historique des versions de la page
Chaque modification est capturée par le VersioningFileProvider afin que vous puissiez comparer les révisions et annuler les changements indésirables à tout moment.
Pièces jointes et médias
Téléchargez des images, des documents et d'autres fichiers directement sur les pages avec un fournisseur de pièces jointes intégré qui stocke tout sur votre volume VPS.
Contrôle d'accès JAAS
Des autorisations de page et de groupe granulaires sont appliquées via le Service d'authentification et d'autorisation Java, avec des backends enfichables pour LDAP ou des domaines personnalisés.
Bibliothèque de plugins et de modèles
Étendez les pages avec des plugins intégrés pour les tables des matières, la recherche, les flux RSS et le contenu dynamique, ou restylez le wiki avec des modèles de page basés sur JSP.
Syntaxe de balisage Apache
Rédigez du contenu dans le balisage léger JSPWiki avec des macros, des liens inter-wiki et un aperçu en direct pendant l'édition.
Pourquoi exécuter Apache JSPWiki sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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