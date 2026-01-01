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Couche de mise en cache compatible filaire qui se positionne devant Postgres et MySQL pour accélérer les requêtes et faire évoluer le trafic de lecture.

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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Readyset

Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, de sorte que les applications se connectent avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — aucun changement de code, aucune réécriture d'ORM, aucune logique d'invalidation de cache séparée à maintenir.

En coulisses, Readyset utilise la maintenance incrémentale des vues pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et de cache-stampede des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic de requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Readyset

Proxy compatible avec le protocole

S'intercale entre les applications et Postgres ou MySQL sans modification de pilote, réécriture d'ORM ou nouvelles bibliothèques clientes à apprendre.

Maintenance incrémentielle de vues

Les résultats de requêtes mis en cache sont mis à jour sur place à mesure que les tables en amont changent, de sorte que les lectures restent à jour sans invalidation manuelle du cache ni estimation du TTL.

Mise en cache explicite des requêtes

Vous choisissez les instructions SELECT à mettre en cache avec une instruction CREATE CACHE, offrant un contrôle précis sur l'utilisation de la mémoire et sur ce qui est accéléré.

Tableau de bord Grafana intégré

L'instance Grafana intégrée et l'exportateur Prometheus exposent le nombre de requêtes mises en cache, les taux de réussite et le décalage de réplication dès le démarrage de la pile.

Extension horizontale du débit de lecture

Les charges de lecture intensives sollicitent la mémoire de Readyset au lieu de surcharger la base de données principale, libérant ainsi le système en amont pour gérer les écritures et les analyses.

Parité Postgres et MySQL

Un seul binaire prend en charge les deux moteurs, de sorte que le même flux de travail de mise en cache s'applique, que votre application communique avec PostgreSQL ou MySQL sur le réseau.

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