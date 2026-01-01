Déployer Readyset en un clic.
Couche de mise en cache compatible filaire qui se positionne devant Postgres et MySQL pour accélérer les requêtes et faire évoluer le trafic de lecture.
Choisissez un forfait VPS pour Readyset
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Readyset
Readyset est un cache SQL de streaming à état partiel qui se situe entre votre application et une base de données Postgres ou MySQL existante. Il utilise le protocole filaire natif, de sorte que les applications se connectent avec leur pilote et leur chaîne de connexion actuels — aucun changement de code, aucune réécriture d'ORM, aucune logique d'invalidation de cache séparée à maintenir.
En coulisses, Readyset utilise la maintenance incrémentale des vues pour maintenir les résultats des requêtes mises en cache à jour à mesure que les tables sous-jacentes changent, éliminant ainsi les problèmes d'obsolescence et de cache-stampede des caches clé-valeur traditionnels comme Redis ou Memcached. L'auto-hébergement sur un VPS maintient le trafic de requêtes et les données sur une infrastructure que vous contrôlez tout en supprimant les frais par requête des services de mise en cache gérés.
Caractéristiques principales de Readyset
Proxy compatible avec le protocole
S'intercale entre les applications et Postgres ou MySQL sans modification de pilote, réécriture d'ORM ou nouvelles bibliothèques clientes à apprendre.
Maintenance incrémentielle de vues
Les résultats de requêtes mis en cache sont mis à jour sur place à mesure que les tables en amont changent, de sorte que les lectures restent à jour sans invalidation manuelle du cache ni estimation du TTL.
Mise en cache explicite des requêtes
Vous choisissez les instructions SELECT à mettre en cache avec une instruction CREATE CACHE, offrant un contrôle précis sur l'utilisation de la mémoire et sur ce qui est accéléré.
Tableau de bord Grafana intégré
L'instance Grafana intégrée et l'exportateur Prometheus exposent le nombre de requêtes mises en cache, les taux de réussite et le décalage de réplication dès le démarrage de la pile.
Extension horizontale du débit de lecture
Les charges de lecture intensives sollicitent la mémoire de Readyset au lieu de surcharger la base de données principale, libérant ainsi le système en amont pour gérer les écritures et les analyses.
Parité Postgres et MySQL
Un seul binaire prend en charge les deux moteurs, de sorte que le même flux de travail de mise en cache s'applique, que votre application communique avec PostgreSQL ou MySQL sur le réseau.
Pourquoi exécuter Readyset sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.