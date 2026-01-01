Déployer Readur en un clic.
Système de gestion documentaire qui utilise l'OCR pour transformer les fichiers et images numérisés en archives entièrement consultables.
Choisissez un forfait VPS pour Readur
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Readur
Readur est une plateforme de gestion de documents qui exploite la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers numérisés et les images en archives numériques consultables. Il accepte les fichiers PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.
L'auto-hébergement de Readur conserve les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager du contenu. L'authentification basée sur des jetons et les paramètres OCR configurables vous donnent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.
Caractéristiques principales de Readur
Extraction de texte OCR
Extrait automatiquement le texte des PDF et images numérisés afin que chaque document devienne consultable sans transcription manuelle.
Automatisation des dossiers surveillés
Déposez les fichiers dans un dossier surveillé et Readur les traite et les indexe automatiquement, éliminant les étapes de téléchargement répétitives pour l'ingestion en masse.
Recherche plein texte
La recherche plein texte basée sur PostgreSQL renvoie instantanément les documents pertinents dans l'ensemble de vos archives, avec filtrage et classement intégrés.
Traitement non-destructif
Les fichiers originaux sont conservés exactement tels qu'ils ont été téléchargés — le texte OCR est stocké séparément afin que les documents source restent identiques bit par bit.
Prise en charge multi-formats
Gère les PDF, les formats d'image courants, le texte brut, le RTF et les documents Office dans une seule archive unifiée sans flux de travail spécifiques au format.
Pourquoi exécuter Readur sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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