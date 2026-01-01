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Générateur de CV gratuit et open-source qui conserve vos données de carrière sur votre propre serveur, et non sur un cloud tiers.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Reactive Resume

Reactive Resume est un créateur de CV open-source axé sur la confidentialité qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF parfaits au pixel près — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.

Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF, et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Reactive Resume

14+ Modèles de CV

Choisissez parmi des modèles conçus par des professionnels et personnalisez les polices, les couleurs et les mises en page pour correspondre à votre style personnel.

Exportation PDF au pixel près

Générer des PDF via un moteur de rendu Chrome sans interface graphique intégré — aucun service tiers ni plugin de navigateur requis.

Liens publics partageables

Partagez votre CV via une URL unique qui reflète toujours vos dernières modifications sans avoir à renvoyer de fichiers.

Assistance à la rédaction IA

Améliorez le contenu de votre CV avec des suggestions d'OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude en utilisant votre propre clé API.

Authentification à deux facteurs

Sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP et la prise en charge optionnelle des clés d'accès pour une connexion sans mot de passe.

Pourquoi exécuter Reactive Resume sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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