Déployer Reactive Resume en une installation en un clic.
Générateur de CV gratuit et open-source qui conserve vos données de carrière sur votre propre serveur, et non sur un cloud tiers.
Choisissez un forfait VPS pour Reactive Resume
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Reactive Resume
Reactive Resume est un créateur de CV open-source axé sur la confidentialité qui vous donne la pleine propriété de vos données de carrière. Contrairement aux outils de CV SaaS qui stockent vos informations sur des serveurs tiers, l'auto-hébergement sur un VPS signifie que vos données ne quittent jamais votre infrastructure. Créez des CV soignés à l'aide de plus de 14 modèles conçus par des professionnels, prévisualisez les modifications en temps réel et exportez des PDF parfaits au pixel près — le tout sans créer de compte sur la plateforme de quelqu'un d'autre.
Ce déploiement regroupe tout le nécessaire : PostgreSQL pour les données utilisateur, un moteur de rendu Chrome sans interface graphique pour la génération de PDF, et un stockage de fichiers local compatible S3. Une assistance à la rédaction par IA facultative est disponible via OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude si vous fournissez une clé API.
Caractéristiques principales de Reactive Resume
14+ Modèles de CV
Choisissez parmi des modèles conçus par des professionnels et personnalisez les polices, les couleurs et les mises en page pour correspondre à votre style personnel.
Exportation PDF au pixel près
Générer des PDF via un moteur de rendu Chrome sans interface graphique intégré — aucun service tiers ni plugin de navigateur requis.
Liens publics partageables
Partagez votre CV via une URL unique qui reflète toujours vos dernières modifications sans avoir à renvoyer de fichiers.
Assistance à la rédaction IA
Améliorez le contenu de votre CV avec des suggestions d'OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude en utilisant votre propre clé API.
Authentification à deux facteurs
Sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs (2FA) basée sur TOTP et la prise en charge optionnelle des clés d'accès pour une connexion sans mot de passe.
Pourquoi exécuter Reactive Resume sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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