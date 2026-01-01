Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open-source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans qu'aucun téléchargement d'application ne soit requis pour les participants.

L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS permet de garder votre contenu de quiz et les données des participants privés, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en un seul conteneur le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.