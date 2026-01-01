Déployer Razzia en installation en un clic.
Plateforme de quiz en temps réel auto-hébergée pour organiser des événements de quiz multijoueurs depuis votre propre VPS.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Razzia
Razzia est une plateforme de quiz en temps réel, open-source et auto-hébergée, conçue pour les événements en direct, les réunions d'équipe et les sessions en classe. Un hôte crée une salle de jeu via le tableau de bord de gestionnaire protégé par mot de passe, partage le code de la salle avec les participants et contrôle le rythme du quiz — le tout fonctionnant dans n'importe quel navigateur moderne sans qu'aucun téléchargement d'application ne soit requis pour les participants.
L'auto-hébergement de Razzia sur votre propre VPS permet de garder votre contenu de quiz et les données des participants privés, sans frais par partie ni dépendance à un service tiers. Le déploiement léger en un seul conteneur le rend pratique pour les événements ad hoc et les activités d'équipe récurrentes régulières.
Caractéristiques principales de Razzia
Multijoueur en temps réel
Le jeu en direct alimenté par WebSocket transmet les questions et les scores à tous les participants simultanément, sans latence notable, même sur différents réseaux.
Aucune application requise
Les participants rejoignent instantanément via n'importe quel navigateur moderne en utilisant un code de salle — pas de compte, pas d'installation et aucune friction d'inscription avant le début du quiz.
Tableau de bord du gestionnaire
L'interface /manager protégée par mot de passe donne à l'hôte un contrôle total sur le déroulement du jeu — démarrer, avancer et terminer les manches à son propre rythme.
Contenu de quiz personnalisé
Définissez les quiz sous forme de fichiers JSON stockés sur votre serveur, vous donnant une propriété complète sur les questions, les réponses et la notation sans aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Salles simultanées
Exécutez plusieurs salles de jeu indépendantes à partir d'une seule instance, afin qu'un seul déploiement puisse servir plusieurs équipes ou sessions simultanément.
Pourquoi exécuter Razzia sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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